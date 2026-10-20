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Kimi Antonelli vede il titolo, ad Austin può già diventare campione

Antonelli avrà la possibilità di scrivere una pagina memorabile della Formula 1 e di avvicinarsi definitivamente all'obiettivo più importante della sua giovane carriera

di Gianluca Pascutti - 20 Ottobre 2026

@ANSAfoto

Kimi Antonelli arriva al Gran Premio degli Stati Uniti con un’occasione che può cambiare la sua carriera. Il pilota Mercedes guida, infatti, il Mondiale di Formula 1 con un vantaggio importante sui rivali e ad Austin avrà il primo vero match point per conquistare il titolo iridato. Il margine costruito in classifica gli permette ora di guardare con fiducia alla trasferta texana. Una vittoria potrebbe trasformare il sogno in realtà con largo anticipo rispetto alla fine della stagione.

La situazione della classifica

La lotta per il campionato è ancora matematicamente aperta, ma la posizione di Antonelli appare estremamente favorevole. Il principale inseguitore resta il compagno di squadra George Russell, mentre anche altri piloti mantengono chance aritmetiche ormai molto ridotte. La costanza mostrata durante tutto l’anno ha fatto la differenza. Oltre ai successi conquistati, il pilota italiano ha raccolto punti con grande continuità. Questo aspetto gli ha consentito di accumulare un vantaggio che oggi può risultare decisivo.

Le combinazioni che possono regalare il Mondiale

Per chiudere il discorso già ad Austin servirà una combinazione precisa. La condizione principale è la vittoria di Antonelli nel Gran Premio degli Stati Uniti. Contemporaneamente, Russell dovrà terminare la gara lontano dalle posizioni di vertice. Se questo scenario dovesse concretizzarsi, il divario diventerebbe sufficiente per rendere impossibile una rimonta nelle gare restanti. Non dipende quindi soltanto dal risultato del leader del campionato. Sarà fondamentale anche osservare la prestazione dei suoi diretti avversari durante tutto il weekend texano.

Austin crocevia decisivo della stagione

Il circuito texano potrebbe quindi diventare il teatro della consacrazione definitiva di Kimi Antonelli. Tutta l’attenzione sarà puntata sul giovane italiano, chiamato a completare l’ultimo passo verso un’impresa che fino a pochi mesi fa sembrava difficilmente immaginabile. Anche nel caso in cui il titolo non arrivasse negli Stati Uniti, la situazione resterebbe comunque ampiamente sotto controllo. Il vantaggio accumulato nel campionato continua, infatti, a rappresentare una garanzia importante in vista delle gare successive.

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