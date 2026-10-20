Attualità

Revolut down in app e pagamenti: cosa non funziona

Le anomalie riguardano diverse funzionalità: l'accesso al conto, la carta, i bonifici e le operazioni in app

di Flavia Romani - 20 Ottobre 2026

Revolut è alle prese con una serie di disservizi che, dalla mattinata di oggi, stanno creando difficoltà a migliaia di utenti in diversi Paesi europei, Italia compresa. Le anomalie riguardano alcune delle principali funzionalità della piattaforma: dall’accesso al conto corrente ai pagamenti con carta, passando per i bonifici e le operazioni effettuate tramite applicazione mobile.

Le prime segnalazioni sono comparse intorno alle 8 del mattino, quando numerosi clienti hanno iniziato a denunciare malfunzionamenti e transazioni non riuscite. Nel corso delle ore successive, le notifiche di problemi sono aumentate sui portali specializzati nel monitoraggio dei servizi online, facendo emergere un quadro di difficoltà diffuse su scala internazionale.

Revolut down, utenti impossibilitati ad accedere ai conti

Tra i problemi più frequenti segnalati dai clienti c’è l’impossibilità di effettuare il login nell’applicazione. In altri casi, pur riuscendo ad accedere al proprio profilo, gli utenti hanno incontrato ostacoli nell’eseguire operazioni bancarie, con trasferimenti di denaro bloccati e pagamenti con carta rifiutati.

Le criticità non sembrano limitarsi all’applicazione. Diverse segnalazioni riguardano anche le transazioni attraverso i terminali Pos degli esercenti e i pagamenti effettuati tramite portafogli digitali. Una situazione che può provocare disagi soprattutto a chi utilizza abitualmente Revolut per le spese quotidiane, gli acquisti nei negozi o i trasferimenti di denaro.

La stessa società ha riconosciuto la presenza di problemi attraverso il proprio servizio di assistenza. L’azienda ha comunicato di essere al lavoro per risolvere l’interruzione e ripristinare le funzionalità coinvolte, precisando che i fondi e i dati dei clienti risultano al sicuro.

Guasto internazionale, ignote le cause

Al momento non sono state rese note le ragioni tecniche all’origine del malfunzionamento. Resta quindi da chiarire che cosa abbia provocato l’interruzione e quali siano i tempi necessari per tornare alla piena operatività.

Nel corso della mattinata, alcuni servizi di monitoraggio hanno classificato l’episodio come una major outage, espressione utilizzata per indicare un’interruzione significativa di un servizio. Le segnalazioni provenienti da più Paesi confermano la portata internazionale dei disagi.

Gli utenti sono in attesa di aggiornamenti ufficiali sul ripristino completo delle operazioni. Nel frattempo, le difficoltà continuano a interessare diverse funzionalità della piattaforma, mentre i tecnici di Revolut lavorano per riportare il servizio alla normalità.