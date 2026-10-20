Politica

Crosetto: “Sui giovani è in corso una guerra ibrida condotta attraverso i social”

Il ministro della Difesa collega le tensioni in varie città italiane a una “contro-educazione” alimentata dalle piattaforme digitali

di Redazione - 20 Ottobre 2026

I disordini registrati a Milano e in altre città italiane sono il risultato di una “guerra ibrida” combattuta con strumenti non convenzionali come TikTok, YouTube e i social network. Ne è convinto il ministro della Difesa Guido Crosetto, intervenuto a Villa Miani all’evento “Defence Procurement: la prospettiva nazionale per una difesa europea”.

Secondo Crosetto, quanto accaduto negli ultimi mesi rappresenta “il punto di arrivo” di un fenomeno che denuncia da anni e che, a suo giudizio, l’Occidente continua a sottovalutare. “Qualcuno sta portando avanti una guerra contro le nostre nazioni con strumenti non convenzionali”, ha affermato, sostenendo che le nuove piattaforme digitali stiano incidendo profondamente sulla formazione delle nuove generazioni.

Il ministro ha poi puntato l’attenzione sul coinvolgimento dei giovani nelle manifestazioni, osservando che una quota significativa non solo vi ha preso parte ma ne condivide anche le motivazioni. Un dato che, per Crosetto, sarebbe il segnale di una “contro-educazione” maturata negli anni e capace di trasmettere riferimenti, valori e ambizioni “in conflitto con il mondo in cui vivono e con le regole democratiche della società”.

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