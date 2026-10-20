Cronaca

Bambino cade dal terrazzo, il padre si lancia per salvarlo

I fatti a Pordenone, in Friuli. Il racconto del primario: "Non si sono fatti niente"

di Redazione Web - 20 Ottobre 2026

Il bambino cade dal terrazzo, il papà si lancia e lo prende al volo: salvi. È accaduto a Pordenone, entrambi se la son cavata con qualche graffio. Nonostante la grande paura, i controlli medici hanno escluso danni fisici tali da costringere i due pazienti al ricovero in ospedale. Il piccolo, di appena quattro anni, si era sporto troppo dal balcone del secondo piano. Il papà ha avuto la prontezza di lanciarsi e di afferrarlo ma pure lui è caduto giù. Non sono finiti in terra, una vecchia auto parcheggiata in cortile ha attutito il colpo.

Bambino cade dal terrazzo, il padre si lancia per salvarlo

La storia è stata raccontata sui social dal primario del Reparto di Pediatria dell’ospedale Santa Maria degli Angeli di Pordenone, Roberto Dall’Amico. Il racconto dell’eroismo di un padre normale. Che ripercorre la tensione, la grande paura e poi riferisce del lieto fine. Insperato. “Il papà – ha spiegato il medico su Facebook – non ci ha pensato due volte a salvare il bambino anche se questo poteva costargli molto caro”. E quindi ha ammonito tutti: “Una storia finita bene che racconta come i bambini richiedano mille attenzioni”.

Un miracolo a Pordenone

Una questione di un attimo. Quello, sempre, che fa la differenza. Il bambino si sporge e cade dal terrazzo, il papà si butta dietro di lui per tentare l’impossibile salvataggio. Funziona. Una volta tanto, funziona. “E’ riuscito ad afferrarlo e a stringerlo a sé prima di finire sopra la vecchia utilitaria”, ha raccontato il medico. “Sono stati dimessi dall’ospedale il giorno dopo: non si sono fatti niente”. La grande paura, dopo l’impatto, aveva fatto accorrere i soccorsi. Le visite in ospedale hanno scongiurato ferite e traumi. Una storia di eroismo che, per fortuna, si è conclusa per il meglio.

LEGGI TUTTE LE NEWS DI CRONACA