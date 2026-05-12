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Hantavirus, negativo il cittadino veneto imbarcato sul volo Klm

Lo dice a Radio Rai il capo dipartimento della prevenzione del Ministero della Salute Campitello

di Paolo Diacono - 12 Maggio 2026

Negativo all’hantavirus il cittadino veneto che ha viaggiato sullo stesso volo Klm su cui era imbarcata la donna olandese poi morta a causa delle complicazioni della malattia. La notizia è stata diffusa dal capo del dipartimento della Prevenzione del ministero della Salute, Maria Rosaria Campitello, che è intervenuta questa mattina ospite a Rai Radio 1. Le parole del dirigente del Ministero rassicurano l’opinione pubblica ma ribadiscono l’impegno delle istituzioni a fare bene per evitare ogni rischio.

Hantavirus, negativo il cittadino veneto

“È negativo il test della persona in isolamento”, ha detto Campitello riferendosi proprio al cittadino veneto che era rimasto sotto osservazione dopo aver viaggiato sullo stesso volo di una delle vittime dell’hantavirus. “Questo non significa che non si potrebbe un domani positivizzarsi, ma ci lascia ben sperare perché è asintomatico”, ha aggiunto la dirigente. Che ha proseguito: “Ha un test oggi negativo, ricordando che la misura di sanità pubblica è sicuramente sempre la quarantena e la sorveglianza, però ci lascia buone speranze”.

Le rassicurazioni del Ministero

In una circolare emersa nella giornata di ieri, il Ministero della Salute aveva già voluto tranquillizzare tutti sui rischi. Il rischio di diffusione del contagio in Italia “è considerato molto basso”. In ogni caso è stata messa in piedi una struttura di sorveglianza sui contatti, attenzione clinica sui casi sospetti. Oltre a una ricognizione dei laboratori regionali in grado di eseguire la diagnosi. Le misure, come dimostra il caso del cittadino veneto poi risultato negativo all’hantavirus, riguardano soprattutto eventuali casi importati. E persone entrate in contatto con passeggeri o membri dell’equipaggio della nave.