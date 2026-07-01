Salute

Health-AI 2026, il convegno UCID sull’IA

di Redazione - 1 Luglio 2026

Oggi, presso la Sala Tevere della Regione Lazio, in Via Cristoforo Colombo 212, Roma (dalle 10 alle 13), si terrà il convegno “Intelligenza, dati e persone”, promosso dall’Unione Cristiana Imprenditori Dirigenti (UCID), che riunisce rappresentanti istituzionali, dirigenti sanitari, giuristi, esperti di sanità digitale e mondo accademico per un confronto sul ruolo dell’intelligenza artificiale nei sistemi di cura e sulle condizioni etiche e organizzative necessarie a un’innovazione realmente centrata sulla persona.

Al centro del dibattito, a cui dà un contributo l’Accademia di Storia dell’Arte Sanitaria, un principio condiviso: l’intelligenza artificiale in sanità può essere efficace solo se fondata sulla fiducia, costruita attraverso governance dei dati, etica applicata e modelli di sussidiarietà e solidarietà, con la persona sempre prioritaria rispetto all’algoritmo.

I saluti istituzionali saranno portati da Giuseppe Pedrizzi – Presidente Regionale UCID, Moreno Di Legge – Vicepresidente e Consigliere UCID Lazio e responsabile organizzativo dell’evento, Federica Miniello – CEO EPT Consulting Srl e Presidente Giovani UCID Lazio, Riccardo Pedrizzi – Direttore del Centro Regionale Laziale dell’Accademia di Storia dell’Arte Sanitaria, Alessia Savo – Presidente Commissione Sanità Regione Lazio.

L’introduzione dei lavori è affidata a Domenico Arena – Responsabile nazionale RSA e strutture socio-sanitarie ARIS.

Interventi di: Silvano Mazzantini – Socio ordinario della Società Italiana Avvocati Amministrativisti; Don Massimo Angelelli – Conferenza Episcopale Italiana (CEI); Angelo Barbato – Direttore Sanitario ASL Rieti; Giuseppe Quintavalle – Direttore Generale ASL Roma 1.

A seguire si terrà la tavola rotonda, moderata da Tonino Cantelmi – Componente del Comitato Nazionale di Bioetica (Presidenza del Consiglio). Parteciperanno: Elio Rosati – Cittadinanzattiva Lazio; Sergio Pillon – Associazione Italiana Sanità Digitale e Telemedicina; Fabrizio Ammirati – Società Italiana di Medicina Digitale; Marco Rebecchi – AIAC Regione Lazio; Stefania Alvino – Head of Digital Innovation; Antonino Giannone – ingegnere, già direttore generale in ambito industriale e sanitario e docente di strategia ed etica al Politecnico di Torino; Massimo Cantelmi – ICT consultant, project manager e ricercatore in ambito sociale; Milvo Ferrara – SENSERS S.r.l.s.; Rosapia Farese – Associazione Fare Rete; Simona Mulè – ANCI Lazio; Maurizio Ottaviani – AIPES; Marco Bonamico – Attuazione piano di rientro sanitario Regione Molise.