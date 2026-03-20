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I BTS pubblicano il loro nuovo album “Arirang” e il singolo “Swim”

di Italpress - 20 Marzo 2026

MILANO (ITALPRESS) – I Bts hanno pubblicato il loro nuovo attesissimo album, “Arirang”, insieme al loro nuovo singolo “Swim” e al relativo videoclip ufficiale. Si tratta del primo disco della band ad uscire da 3 anni e 9 mesi.

Il singolo “Swim” è prodotto da Tyler Spry e Leclair ed è incentrato sulla determinazione dei BTS ad andare avanti nonostante le sfide della vita. Il videoclip del singolo è diretto da Tanu Muino, che ha lavorato con Jungkook al videoclip della sua hit del 2023, “Standing Next to You”. Solo con il pre-order l’album ha generato 4 milioni di copie durante la prima settimana, facendo battere ai BTS un loro stesso record. All’album “Arirang” hanno lavorato produttori di prim’ordine come Diplo, Ryan Tedder, El Guincho e il fedele collaboratore del gruppo, Pdogg. Il titolo viene da una canzone tradizionale coreana, conosciuta nel Paese d’origine e in tutto il mondo. Trascendendo il tempo e le generazioni, la canzone è stata spesso associata alle emozioni della connessione, distanza e del ritrovarsi.

L’album è una riflessione profonda sull’identità e le origini dei BTS. Il gruppo, conosciuto per l’autenticità delle storie che è in grado di raccontare attraverso la musica, ha pubblicato un disco pieno di narrazioni che solo i BTS possono creare. In “Arirang” la band racconta i sentimenti di nostalgia, desiderio e gli “alti e bassi” della vita, scegliendo quella parola come titolo del disco per la sua forte risonanza con il viaggio intrapreso fino ad ora.

Ancora, la band esplora le emozioni universali del desiderio e dell’amore in questo nuovo progetto, che farà presa sui loro fan in tutto il globo e avrà un impatto senza tempo fra le diverse generazioni e culture.

I BTS torneranno con una una performance monumentale intitolata “BTS The Comeback Live: Arirang” a Gwanghwamun Square a Seoul domani (l’evento si potrà vedere in streaming su Netflix il 21 marzo). Dal 27 marzo, invece, solo su Netflix sarà disponibile il documentario “BTS: Il ritorno”. Diretto dall’acclamato regista Bao Nguyen (The Stringer, We are the World: la notte che ha cambiato il pop) e prodotto dalle rinomate This Machine (Martha, Karol G) e Hybe, il film offre uno sguardo senza precedenti, seguendo il grande ritorno dei BTS all’inizio di un nuovo viaggio destinato a essere scolpito nella storia della cultura pop, riflettendo al contempo sul percorso che ha trasformato sette giovani coreani in icone globali. I BTS hanno annunciato anche il loro tour mondiale negli stadi a partire da aprile 2026: la band partirà dal Goyang Stadium il 9 aprile 2026 per poi fare tappa in Giappone, negli Stati Uniti, in Europa, nell’America del Sud, in Australia e in altri Paesi.

– Foto ufficio stampa Unimusic –

(ITALPRESS).