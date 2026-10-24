Idrobase Group accelera sui mercati esteri e punta sull’Ai
Una analisi del cambio di modello organizzativo e della revisione delle strategie di produzione adottati dal gruppo nel quadro del suo quarantennale
Nel mezzo di un tour fieristico globale che tocca sei appuntamenti internazionali in tre settimane, Idrobase Group registra segnali positivi dal salone di Canton, in Cina.
I 40 anni
Durante l’evento espositivo, due modelli di idropulitrici ad acqua calda in forza dopo l’acquisizione di Itm Italia hanno intercettato l’interesse di diversi importatori esteri. Si apre così la prospettiva di produrre idropulitrici su licenza per i mercati orientali.
La riorganizzazione interna e introduzione dell’Ai
Parallelamente all’espansione commerciale, l’azienda padovana con sede a Borgoricco prosegue la riorganizzazione dei propri asset industriali. Dopo l’implementazione del metodo Lean per ottimizzare la catena del valore e la gestione dei costi, l’azienda sta integrando un’infrastruttura d’intelligenza artificiale su server dedicato. Così puntando a una progressiva operatività interna di un modello llm customizzato.
Lo sviluppo industriale
L’integrazione dei processi ha consentito di internalizzare fasi di progettazione e controllo prima affidate a terzi.
La strategia tecnologica
La direzione aziendale sottolinea l’urgenza di adeguare i ritmi dell’innovazione produttiva al contesto competitivo internazionale.
L’evoluzione post-crisi
Il percorso di trasformazione e riconversione dell’azienda, avviato a seguito dell’incendio che colpì lo stabilimento nel 2022, è stato recentemente raccolto nella pubblicazione “Idrobase: dalla tempesta perfetta alla metamorfosi”.
Una analisi del cambio di modello organizzativo e della revisione delle strategie di produzione adottati dal gruppo nel quadro del suo quarantennale.
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