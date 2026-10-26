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Orban verso l’Onu, l’idea della Casa Bianca per il dopo Guterres

Il Wall Street Journal lancia l'ipotesi, l'asse Usa-Cina-Russia a sostegno dell'ex leader ungherese

di Paolo Diacono - 26 Ottobre 2026

Viktor Orban ha perso l’Ungheria ma rischia di “vincere” l’Onu. L’ex premier magiaro, stando a quanto riporta il Wall Street Journal, sarebbe il candidato della Casa Bianca per sostituire l’attuale segretario generale delle Nazioni Unite, Antonio Guterres. Un’idea che tanto il Wsj quanto il funzionario che avrebbe messo a parte i giornalisti del progetto, non esita a bollare come “folle”. Ma che, nemmeno troppo paradossalmente, potrebbe servire a mettere insieme non solo l’amministrazione Trump ma pure Russia e Cina attorno a un nuovo nome per un nuovo corso dell’Organizzazione.

Orban verso l’Onu?

Viktor Orban potrebbe essere il candidato “unitario” alla guida dell’Onu di Usa, Cina e Russia. E, riferiscono dal Wall Street Journal, che quando i tre soci di maggioranza dell’Onu si mettono insieme di solito ottengono quello che vogliono. A chi non piace, per nulla, l’ipotesi di un ritorno in grande stile dell’ex premier di Budapest, sarebbe naturalmente l’Europa. Che ha battagliato, per anni, contro Orban e le sue posizioni dissonanti, dall’energia e dai rapporti con Mosca fino alla guerra in Ucraina.

Le riserve

Quelle di cui parla il Wall Street Journal non sono riserve degli altri. Ma quelle che, eventualmente, potrebbe nutrire lo stesso Orban rispetto a una sua candidatura a segretario generale dell’Onu. Sarebbe pure disponibile a scendere in campo, passando sopra (per quanto possibile…) al suo profilo di politico nazionalista. Ma si candiderebbe solo se fosse in grado di vincere, se avesse tutte le carte (e i voti) in grado di eleggerlo. E per Bruxelles, questo, sarebbe uno schiaffo in pieno volto.

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