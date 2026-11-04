Politica

Il cibo è la nuova arma digitale. Tracciate le linee di difesa. La sicurezza alimentare entra nell’agenda di Palazzo Chigi

L'emergenza economica e di sicurezza

di Eleonora Manzo - 4 Novembre 2026

Giorgia Meloni

L’ondata di attacchi informatici ai sistemi di refrigerazione della grande distribuzione organizzata (GDO) ha trasformato la cybersicurezza in un’emergenza di sicurezza e stabilità economica nazionale.

Con i frigoriferi di diverse catene europee e italiane, in particolare in Sicilia e Toscana, violati da remoto e convertiti in “forni” improvvisati, il deperimento di tonnellate di cibo ha spinto il governo a convocare un vertice d’urgenza a Palazzo Chigi. Sotto la presidenza del sottosegretario Alfredo Mantovano, l’intelligence e l’Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale (ACN) hanno tracciato prontamente le prime linee di difesa nazionale. Questo scenario del tutto inedito ha aperto un aspro dibattito politico, diviso tra la necessità della maggioranza di tutelare la sicurezza dello Stato e le critiche delle opposizioni su tempistiche e investimenti.

Il centrodestra, in prima linea con l’esecutivo guidato da Giorgia Meloni, rivendica con forza la massima tempestività e l’efficacia istituzionale della risposta.

Fonti della maggioranza sottolineano come Palazzo Chigi abbia preso immediatamente in mano il delicato dossier, coordinando in tempo reale i servizi di intelligence e l’ACN per blindare i sistemi vitali del Paese. Secondo l’esecutivo, l’attacco dimostra la natura spiccatamente ibrida e delle moderne minacce globali, spesso orchestrate da attori ostili o network criminali transnazionali volti a destabilizzare le democrazie occidentali.

Il governo Meloni difende la scelta di un intervento centralizzato, autorevole e strategico, ricordando che la difesa cibernetica richiede prima di tutto rigidi protocolli statali e una sinergia con l’Unione Europea che eviti allarmismi strumentali che potrebbero danneggiare i consumi.

Al contrario, il centrosinistra e le forze di minoranza parlamentare denunciano ritardi operativi e lacune strutturali nelle tutele attuali. Pur riconoscendo il valore del vertice a Palazzo Chigi, l’opposizione contesta un approccio governativo giudicato “reattivo”.

Muoversi solo dopo il danneggiamento delle merci nei supermercati è considerato tardivo rispetto a minacce già note. La critica si concentra sul fatto che le norme europee blindino i grandi nodi logistici, ma lascino i singoli punti vendita e i medi magazzini privi di stringenti obblighi informatici.

Attraverso interrogazioni parlamentari, il centrosinistra chiede conto al governo delle reali vulnerabilità dei software e della carenza di fondi dedicati alla transizione digitale sicura delle piccole e medie imprese commerciali. L’allarme più grave riguarda lo scenario catastrofico di un definitivo sopravvento della criminalità informatica. Qualora gli hacker riuscissero a paralizzare in modo coordinato la GDO, l’impatto sull’Italia sarebbe devastante per l’ordine pubblico.

Davanti a frigoriferi trasformati in ‘forni’ e al rischio concreto di scaffali vuoti in quarantott’ore, il dibattito tra la tempestività rivendicata dal centrodestra e i ritardi denunciati dal centrosinistra rischia di trasformarsi in un esercizio sterile. La sicurezza cibernetica della grande distribuzione non può permettersi i tempi lunghi della dialettica parlamentare né le zone d’ombra dei medi magazzini lasciati senza tutele.

Se il cibo può diventare un’arma di ricatto in grado di paralizzare il Paese e far impennare l’inflazione, allora la difesa delle nostre reti alimentari deve diventare una priorità assoluta, condivisa e strutturale. Solo blindando l’intera filiera, dal grande nodo logistico al singolo punto vendita di quartiere, l’Italia potrà dirsi davvero al sicuro da questa nuova, subdola forma di vulnerabilità.

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