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Ranucci chiede 5mila euro all’operaio che lo insulta su Fb, Avs prova a mediare

Il caso a Treviso, chiesti 5mila euro ma la sinistra (che vorrebbe candidare il conduttore di Report) prova a far rientrare il caso

di Cristiana Flaminio - 4 Novembre 2026

Sigfrido Ranucci batte cassa sugli insulti e un operaio si ritrova con la lettera degli avvocati del conduttore di Report. Dovrà pagare 5mila euro per avergli dato del “pagliaccio truffatore” sui social. La notizia è diventata subito virale. Perché si tratta di un operaio, perché Ranucci è diventato ed è un’icona della sinistra. E il cortocircuito è servito. A questo punto, proprio per tentare di sanarlo e di raggiungere una composizione bonaria, nella querelle infila il dito pure Avs. Che prova a mediare tra il conduttore e il lavoratore.

Ranucci e l’operaio

I social sono un’opportunità, ma hanno dei lati negativi. Ci si espone e chi è dall’altra parte, a differenza della tv, può farti sentire tutto il suo disappunto. Certo, c’è il tema degli hater e dei modi che vanno tenuti civili e morigerati. Ranucci non è il primo ad “armare” gli avvocati contro gli eserciti di commenti contro che gli vengono quotidianamente appioppati sui social, tra cui quello dell’operaio di Oderzo, in provincia di Treviso. La richiesta è stata di 5mila euro. Mica poco. E soprattutto di questi tempi. Il caso, prima a livello locale e poi nazionale, ha proposto un controsenso: la distanza tra la sinistra tv e le fasce popolari che ancora si ostina a dichiarare di voler difendere. Di certo, non così.

La “mediazione” di Avs

In casa Avs si sono accorti che il cortocircuito è potenzialmente devastante. Ranucci, icona della sinistra e addirittura aspirante a una carriera politica nelle fila di quello che oggi è il campo largo, se la prende con un povero operaio colpevole di aver esagerato in un commento di facebook. La proposta che arriva dalla sinistra è quella di scuse pubbliche, evitare il tribunale anche perché l’uomo versa “in condizioni economiche precarie”. Riusciranno i nostri eroi a trovare una soluzione? Riuscirà Avs a salvare la capra dell’ego ferito di Sigfrido e i cavoli della necessità di candidare Ranucci da qui alle prossime politiche?

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