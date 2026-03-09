Attualità

Il derby al Milan: i rossoneri sognano

E la Roma si ferma a Genova

di Giorgio Brescia - 9 Marzo 2026

Il derby tra Milan e Inter riaccende il dibattito sulla lotta al titolo in Serie A. Dopo settimane in cui la leadership nerazzurra sembrava solida, il risultato della stracittadina riapre la discussione. Una corsa scudetto che fa sognare i fan dei rossoneri nonostante il divario di sette punti dai nerazzurri.

Il derby

Il derby, chiuso con la vittoria rossonera 1-0. A decidere la partita, Pervis Estupiñán, in gol al 35° minuto. L’ecuadoriano ha finalizzato un’azione avviata sulla sinistra e rifinita da Rafael Leão, battendo Yann Sommer con una conclusione potente che ha sbloccato il match.

Nel primo tempo l’Inter aveva avuto una grande occasione con Henrikh Mkhitaryan, che pochi secondi prima del gol rossonero aveva fallito il possibile vantaggio davanti alla porta. Nella ripresa i nerazzurri hanno alzato il ritmo creando le opportunità più pericolose, soprattutto con Federico Dimarco, vicino al pareggio al 54’. La squadra di Massimiliano Allegri ha difeso il vantaggio fino al fischio finale nonostante l’assalto conclusivo degli uomini di Cristian Chivu e le proteste per un presunto tocco di mano in area nel recupero.

Il risultato del derby vinto dal Milan conferma un dato pesante per l’Inter. I nerazzurri avevano già perso il derby d’andata e continuano a faticare negli scontri diretti con le big.

Stop della Roma a Genova nella corsa Champions

Se la lotta per lo scudetto resta aperta al dibattito, la corsa alla zona Champions registra invece un passaggio importante. La Roma fermata a Genova, perdendo terreno nella competizione per i primi quattro posti.

Per la Roma, un’occasione mancata per tenere il passo nella corsa a mantenersi nei primi quattro posti.