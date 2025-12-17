Attualità

Il figlio di Rob Reiner incriminato per l’omicidio dei genitori

Nick Reiner comparirà davanti a un giudice per la lettura dei capi d’imputazione non appena saranno completate le verifiche mediche

di Eleonora Ciaffoloni - 17 Dicembre 2025

I procuratori della contea di Los Angeles lo hanno annunciato: Nick Reiner, figlio del celebre regista statunitense Rob Reiner, è incriminato per il duplice omicidio dei genitori. Nei suoi confronti saranno contestati due capi d’accusa. Dovrà rispondere per omicidio di primo grado, con l’aggravante delle modalità intenzionali e premeditate. Secondo quanto riferito dagli inquirenti, al giovane viene inoltre attribuita una circostanza aggravante particolarmente grave. L’uso diretto di un’arma pericolosa e letale, identificata in un coltello.

Al momento, i pubblici ministeri non hanno ancora chiarito se chiederanno la pena di morte. Decideranno solo dopo la conclusione di tutti gli accertamenti tecnici e sanitari necessari per ricostruire la dinamica dei fatti. La documentazione formale dell’accusa sarà depositata in tribunale nel corso della giornata. Nick Reiner comparirà davanti a un giudice per la lettura dei capi d’imputazione non appena saranno completate le verifiche mediche previste.

L’omicidio dei Reiner e il coinvolgimento del figlio: cosa è successo

La tragedia risale al 14 dicembre, quando i corpi senza vita di Rob Reiner e della moglie Michele Singer Reiner sono stati rinvenuti all’interno della loro abitazione di Brentwood, uno dei quartieri residenziali più esclusivi di Los Angeles. Fin dai primi sopralluoghi, le autorità hanno escluso cause accidentali, orientando le indagini verso l’ipotesi di un omicidio. Poche ore dopo il ritrovamento, il figlio Nick è stato fermato e successivamente arrestato.

Con le indagini sono emersi elementi rilevanti, tra cui tracce di sangue che sarebbero state individuate nella stanza d’albergo in cui il giovane aveva soggiornato. Questi dettagli sono ora al vaglio degli investigatori e della procura, che stanno lavorando per consolidare il quadro accusatorio.

Rob Reiner era una figura di primo piano del cinema americano, autore e regista di film entrati nella storia come Stand by Me, Harry ti presento Sally, Misery non deve morire e La storia fantastica. La moglie Michele Singer Reiner era fotografa e produttrice, impegnata come il marito in numerose battaglie civili, in particolare a sostegno dei diritti della comunità Lgbtq+.