Ambiente

Il lago Baikal, il gigante nascosto, un tesoro d’acqua dolce che il mondo sta sottovalutando

Il più antico e profondo lago d’acqua dolce del pianeta rivela fragilità inattese mentre il clima globale cambia più in fretta dei suoi millenari equilibri

di Gianluca Pascutti - 2 Giugno 2026

Il lago Baikal, nel cuore della Siberia, è uno di quei luoghi che sembrano appartenere più al mito che alla geografia. Eppure, esiste, è enorme, fragile e decisivo per il futuro dell’acqua dolce sul pianeta. Non è solo il lago più profondo del mondo, è un archivio vivente di storia geologica, climatica e biologica, e un termometro delle trasformazioni in corso sulla Terra.

Dove si trova e perché è unico

Il lago Baikal si trova nella Siberia meridionale, tra l’area di Irkutsk e la Repubblica di Buriazia. È incastonato in una grande fossa tettonica ancora attiva, una zona di rift che continua lentamente ad aprirsi. Questo contesto geologico spiega la sua profondità eccezionale e la forma allungata, quasi come una cicatrice blu nella crosta terrestre. La profondità massima supera i 1600 mt e il volume d’acqua dolce contenuto nel bacino è impressionante. Una quota enorme dell’acqua dolce liquida disponibile sulla Terra è concentrata qui. In pratica, se il lago di Baikal si prosciugasse, il pianeta perderebbe una delle sue principali riserve naturali di acqua dolce.

Un lago antichissimo, un archivio del clima

A differenza di molti laghi che “nascono e muoiono” in tempi geologici relativamente brevi, il lago Baikal resta ad oggi uno dei laghi più antichi del mondo, con un’età di decine di milioni di anni. Sul fondo si sono accumulati spessori enormi di sedimenti, che conservano tracce dei cambiamenti climatici, delle ere glaciali, delle fasi più calde e delle trasformazioni degli ecosistemi circostanti. Per chi studia il clima, il Baikal è una sorta di hard disk naturale, strato dopo strato, racconta come è cambiata l’Asia interna e come hanno oscillato temperature, precipitazioni e ghiacci nel corso del tempo.

La sua incredibile biodiversità

Il Baikal è anche un laboratorio di evoluzione. Ospita migliaia di specie, molte delle quali non esistono in nessun altro luogo del pianeta. L’animale simbolo è la nerpa, l’unica foca d’acqua dolce al mondo, adattata a vivere in un lago che ghiaccia per mesi e che raggiunge profondità oceaniche. Accanto alla nerpa, ci sono pesci, crostacei, spugne e microrganismi altamente specializzati. L’isolamento geografico, l’età del bacino e le condizioni estreme hanno favorito la comparsa di specie endemiche, rendendo il lago Baikal un hotspot di biodiversità d’acqua dolce.

Le minacce, clima, inquinamento e turismo

Questo patrimonio, però privo di rischi. Il riscaldamento globale sta modificando la durata e lo spessore del ghiaccio invernale, alterando i cicli biologici di molte specie. L’inquinamento proveniente da insediamenti urbani e attività industriali lungo le rive e nei bacini dei fiumi immissari introduce nutrienti, sostanze chimiche e rifiuti che possono innescare fioriture algali anomale e degradare la qualità dell’acqua. Anche il turismo, cresciuto rapidamente negli ultimi anni, è un’arma a doppio taglio. Porta reddito e attenzione, ma se non è regolato genera scarichi, rifiuti, costruzioni invasive e pressione sugli habitat più delicati. A questo si aggiungono le modifiche del livello dell’acqua legate alla gestione delle dighe lungo il fiume emissario, con effetti potenziali sulle zone costiere e sugli ecosistemi rivieraschi.

Perché il Baikal riguarda tutti noi Parlare del Lago Baikal non significa occuparsi di un luogo remoto e folkloristico, ma di una componente chiave dell’equilibrio idrico e climatico globale. È una riserva strategica di acqua dolce, un archivio naturale di dati climatici e un laboratorio di biodiversità che non ha equivalenti. Proteggere il Baikal significa difendere una delle “cassaforti” naturali del pianeta. Un sistema che ci racconta il passato, ci avverte sul presente e ci aiuta a capire quale futuro stiamo costruendo. In un mondo che entra sempre più spesso in crisi idrica, ignorare il lago più profondo e voluminoso d’acqua dolce è un lusso che non possiamo permetterci.