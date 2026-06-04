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La Juventus balla sulle punte: spunta Sorloth, via Vlahovic

Resta in piedi l'ipotesi Kolo Muani, Openda verso l'addio alla Continassa

di Paolo Diacono - 4 Giugno 2026

La Juventus saluta Vlahovic, la Vecchia Signora fa la corte a Sorloth. Spunta il nome dell’attaccante norvegese per Luciano Spalletti. I bianconeri, che non rinnoveranno con la punta serba, hanno bisogno di rafforzare l’attacco che s’è dimostrato uno dei punti dolenti della squadra dello scorso campionato. Ma rimarrebbe aperta (ancora) la pista per il ritorno alla Continassa di Kolo Muani. Che continua a non trovare troppo spazio al Paris Saint Germain e che in bianconero ha lasciato ricordi più che positivi.

La Juventus su Sorloth

Mancano ancora poche settimane e poi il rapporto, tumultuoso, tra la società bianconera e Dusan Vlahovic sarà terminato. Le trattative per il rinnovo non sembrano aver portato a nulla. La Juventus, anzi, avrebbe deciso di stoppare i lavori e di non accettare le richieste avanzate dall’entourage del calciatore ex Fiorentina. Disposto pure ad abbassarsi l’ingaggio a otto milioni l’anno. Richieste, evidentemente, ritenute ancora troppo alte dalla dirigenza bianconera. Senza Dusan, bisognerà trovare un ariete in attacco capace di dar peso alla manovra offensiva. La Juventus pensa ad Alexander Sorloth.

Palla all’Atletico Madrid

I contatti tra Juventus e Sorloth si sarebbero già incardinati da diverso tempo. I sondaggi stanno per compiersi e, stando ai bene informati, presto potrebbe concretizzarsi l’interesse della Vecchia Signora per l’attaccante oggi in forza all’Atletico Madrid. Ma non sarebbe l’unico puntero in arrivo alla Continassa. L’attacco va completamente rifatto. Senza Vlahovic, pure Openda sembra in uscita e David di sicuro non ha convinto. L’ipotesi Kolo Muani rimane un evergreen. Ma le difficoltà rimangono sempre le stesse. La necessità per Spalletti è quella di rifondare l’attacco. La società deve dargli profili adatti al suo gioco e alle ambizioni del club.