Attualità

Franculino: lo vogliono Roma, Milan e…

Gli occhi di molte società sul giovane talento africano

di Dave Hill Cirio - 27 Novembre 2025

Franculino Djú in primo piano: il giovane talento africano sta facendo parlare di sé in Europa, lo vogliono Roma e Milan. Nato in Guinea-Bissau, ha costruito la sua carriera passo dopo passo. Oggi, un attaccante da tenere d’occhio.

Franculino, il prodigio che tutti vogliono

Djú inizia al Benfica, dove si distingue per tecnica e rapidità. Vince la Youth League e mostra subito fiuto del gol. Nel 2023 passa al Midtjylland in Danimarca. Qui esplode: segna, dribbla e corre senza sosta. Impara a gestire la pressione e diventa un riferimento offensivo del club.

Il suo stile di gioco

Mancino, veloce e versatile. Gioca come punta centrale, seconda punta o esterno offensivo. Attacca la profondità e salta facilmente l’uomo. Ha senso del gol e sa finalizzare sotto pressione. Si muove bene negli spazi stretti e crea occasioni per i compagni. La sua capacità di leggere il gioco lo rende imprevedibile e difficile da marcare.

Numeri e impatto

Le sue statistiche impressionano. In 51 partite con il Midtjylland ha segnato 26 gol e fornito 11 assist. Segna con continuità e contribuisce con assist. La crescita costante attira l’attenzione dei club europei. Ogni partita, a conferma di talento e determinazione. In Danimarca ha già lasciato il segno, diventando uno dei giovani più osservati dagli scout.

Il mercato, le prospettive: Roma, Milan e Bologna…..

Il suo nome gira forte in Serie A e in Europa. Nelle ultime settimane lo hanno osservato con interesse club come Milan, AS Roma e Bologna. Anche squadre straniere spingono, tra cui club inglesi e tedeschi di alto livello.

Sul piano economico, la sua valutazione si aggira tra 15 e 19 milioni di euro. Diverse fonti indicano però richieste più alte da parte del suo club attuale, FC Midtjylland. Per un trasferimento concreto si discute già di cifre dell’ordine di 25‑30 milioni di euro.

Alcune società avrebbero presentato offerte d’ingaggio intorno a 15 milioni più bonus, ma si sono scontrate con la resistenza del club danese, che pretende molto di più.

Se continua a segnare come sta facendo, il potenziale per una big c’è tutto: la sua età, la continuità mostrata e l’ottimo rapporto costo/beneficio lo rendono un obiettivo concreto e appetibile.