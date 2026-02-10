Primo Piano

Bronzo nel curling: l’Italia cala il tris

Un testimonial di resilienza agonistica e maturità tattica per Constantini e Mosaner

di Dave Hill Cirio - 10 Febbraio 2026

A Milano‑Cortina 2026 i campioni olimpici e mondiali di curling misto Stefania Constantini e Amos Mosaner hanno conquistato la medaglia di bronzo per l’Italia. Un’autentica prova di forza contro la Gran Bretagna (5‑3) nella finale per il terzo posto.

Dopo la semifinale persa 9‑8 contro gli Stati Uniti, gli azzurri hanno dominato la contesa per il bronzo, con una stone decisiva per l’Italia al sesto end che ha cambiato l’inerzia. La vittoria celebra la resilienza del duo azzurro davanti al pubblico di casa e arricchisce il già sostanzioso medagliere italiano.

Una rivincita dopo la semifinale

Nella fase clou delle Olimpiadi Invernali di Milano‑Cortina 2026, la coppia di curling misto italiana formata da Stefania Constantini e Amos Mosaner è salita sul podio aggiudicandosi il bronzo olimpico.

La semifinale contro gli Stati Uniti si era chiusa con una sconfitta al fotofinish 9‑8, in una sfida senza esclusione di colpi, decisa all’ultimo end dagli americani Cory Thiesse e Korey Dropkin dopo un testa a testa punto su punto.

La delusione per il titolo iridato difeso e per la possibilità di replicare l’oro di Pechino 2022 non ha scoraggiato gli azzurri, che hanno affrontato con concretezza la finale per il bronzo contro la Gran Bretagna.

Nell’incontro conclusivo, Constantini e Mosaner hanno imposto il ritmo sin dall’inizio, capitalizzando una stone cruciale nel sesto end che ha costruito un vantaggio decisivo, mantenuto fino al suono finale del 5‑3 che ha consacrato il podio olimpico.

I protagonisti azzurri e il significato della medaglia

Stefania Constantini e Amos Mosaner, già campioni olimpici a Pechino nel 2022 e campioni del mondo, hanno dimostrato sapienza tattica, precisione negli shot chiave e freddezza nei momenti decisivi.

Il bronzo conquistato davanti al pubblico italiano a Cortina d’Ampezzo è un risultato di alto profilo, sostiene la tradizione azzurra nel curling misto e aggiunge un’altra medaglia alla già splendida collezione italiana a Milano‑Cortina 2026.

Il successo del bronzo arriva in un’edizione olimpica dove l’Italia sta mettendo a referto prestazioni eccellenti in molte discipline: dallo short track allo snowboard, passando per lo slittino e lo sci alpino. La medaglia nel curling misto si inserisce in un quadro di risultati che ben riflettono la crescita dello sport invernale nel nostro Paese.

La strada verso il podio

La strada verso il bronzo non è stata semplice. Dopo aver chiuso secondi nel round robin preliminare, la semifinale drammatica contro gli Usa aveva lasciato l’Italia con l’amaro in bocca per un solo punto di scarto.

Tuttavia, la reazione nel match per la medaglia di bronzo è stata netta: maggiore precisione, gestione degli ends tatticamente superiore e sfruttamento delle occasioni nei momenti chiave del gioco. Questa vittoria rappresenta un testimonial di resilienza agonistica e maturità tattica per Constantini e Mosaner.

