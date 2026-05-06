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Il nuovo album di Sal Da Vinci “Per sempre sì” in uscita il 29 maggio

di Italpress - 6 Maggio 2026

ROMA (ITALPRESS) – A meno di una settimana dal debutto sul palco dell’Eurovision Song Contest di Vienna, Sal Da Vinci annuncia oggi il suo nuovo album Per sempre sì, omonimo del brano vincitore di Sanremo, in uscita il prossimo 29 maggio e da ora disponibile in preorder. Il disco segna un nuovo capitolo artistico e personale, in cui Sal Da Vinci continua a esplorare il tema dell’amore nelle sue molteplici sfumature.

Un progetto fatto di storie e frammenti di vita quotidiana, tra esperienze personali e racconti in cui il pubblico può riconoscersi, sempre guidato da una cifra autentica e profondamente umana. Intanto, la popolarità della title track Per sempre sì continua a crescere: il brano ha già superato oltre 24 milioni di stream su Spotify e milioni di visualizzazioni su YouTube, affermandosi come una delle colonne sonore di questo 2026.

L’annuncio dell’album arriva inoltre a pochi giorni da un altro momento importante: proprio la scorsa settimana l’artista ha annunciato la tripletta nella sua Napoli, con l’aggiunta della terza data all’Arena Flegrea il 27 settembre. Per Sal in arrivo un’estate di intensa attività live, tra rassegne e grandi palchi in tutta Italia, che culminerà proprio con le date napoletane, prima del ritorno in autunno nei teatri, dove porterà il suo mondo in una dimensione più raccolta e narrativa.

– Foto ufficio stampa Sal Da Vinci –

(ITALPRESS).