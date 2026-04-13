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Sinner torna numero 1 al mondo. Come cambia il ranking ATP dopo Montecarlo

di Giuseppe Ariola - 13 Aprile 2026

Il tennis mondiale ha di nuovo un re italiano: Jannik Sinner è ufficialmente tornato numero 1 del ranking ATP dopo il trionfo al Monte Carlo Masters. La vittoria contro Carlos Alcaraz non solo ha consegnato all’altoatesino uno dei titoli più prestigiosi sulla terra rossa, ma ha sancito anche il sorpasso in vetta alla classifica mondiale. Con questo successo, Sinner raggiunge quota 13.350 punti, superando Alcaraz fermo a 13.240. Un margine ridotto ma sufficiente per riportarlo sul trono. Inoltre, l’azzurro inizia la sua 67ª settimana complessiva da numero 1 del mondo, superando le 66 dello spagnolo. La sfida per la vetta della classifica resta però apertissima. Alcaraz sarà infatti protagonista la prossima settimana all’ATP 500 di Barcellona, torneo in cui difende la finale dello scorso anno. In caso di vittoria del titolo, lo spagnolo tornerebbe immediatamente in vetta. Sinner, invece, osserverà un turno di riposo.

Montecarlo rivoluziona la top 10 ATP

A parte l’avvicendamento alle prime due posizioni del ranking, il torneo del Principato ha rimescolato profondamente le gerarchie. Balzano in avanti Felix Auger-Aliassime e Ben Shelton, che salgono rispettivamente al quinto e sesto posto. Scivola invece Alex De Minaur, ora settimo, mentre Taylor Fritz si attesta all’ottava posizione. Grande delusione per Lorenzo Musetti, che non avendo confermato l’accesso alla finale dello scorso anno scivola fuori dalla top 5 fino al nono posto. Per quanto riguarda gli altri italiani, Flavio Cobolli resta stabile al 16° posto, Luciano Darderi mantiene la 21ª posizione e Lorenzo Sonego resta fermo al 66° posto. Mattia Bellucci sale al 78° posto, mentre Matteo Berrettini scende al 91°.

Nuova Top 10 del ranking ATP

1. Jannik Sinner – 13.350

2. Carlos Alcaraz – 13.240

3. Alexander Zverev – 5.555

4. Novak Djokovic – 4.710

5. Felix Auger-Aliassime – 4.100

6. Ben Shelton – 3.900

7. Alex De Minaur – 3.895

8. Taylor Fritz – 3.870

9. Lorenzo Musetti – 3.625

10. Daniil Medvedev – 3.560