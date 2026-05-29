Politica

Il patrimonio di Messina Denaro servirà alla sicurezza nelle stazioni

L'annuncio della premier: come sarà usato il tesoro da 200 milioni dell'ex boss

di Paolo Diacono - 29 Maggio 2026

Il patrimonio milionario del boss Matteo Messina Denaro servirà a rafforzare la sicurezza nelle stazioni ferroviarie. All’indomani del maxi sequestro da oltre 200 milioni di euro di beni ritenuti appartenenti al tesoro dell’ex Capo dei Capi di Cosa Nostra, il governo annuncia l’indirizzo e l’utilizzo che ne farà. A farlo è stata direttamente Giorgia Meloni che ha comunicato, tramite le sue piattaforme social, quali sono le intenzioni del governo.

Il patrimonio di Messina Denaro per la sicurezza nelle stazioni

Il patrimonio sequestrato a Messina Denaro servirà a rafforzare la sicurezza, a cominciare dalle stazioni ferroviarie. “Grazie a un’operazione della Guardia di Finanza, è stato sequestrato alla mafia un patrimonio superiore ai 200 milioni di euro. Un colpo pesante alla criminalità organizzata. Che dimostra ancora una volta quanto la lotta alla mafia sia e resti una priorità di questo Governo”, ha scritto Meloni. Che ha concluso la sua nota: “Queste risorse saranno investite nella sicurezza dei cittadini, in particolare nel rafforzamento della sicurezza nelle stazioni ferroviarie. Lo Stato c’è”.

La nota di Chigi, l’impegno del Mef

Le intenzioni del governo sul destino dei soldi confiscati al boss sono state sancite, anzi confermate, in una nota ufficiale. In cui Palazzo Chigi e il Mef, dopo aver ribadito la propria soddisfazione per l’operazione della Guardia di Finanza, hanno ribadito l’intenzione di dare una destinazione precisa al patrimonio che fu di Messina Denaro. Investire nella sicurezza, a cominciare da quella delle stazioni ferroviarie. “Le liquidità sequestrate nell’odierna operazione giudiziaria potranno infatti essere ripartite tra le amministrazioni competenti già dal prossimo anno, per essere destinate al potenziamento dell’azione delle forze di polizia, in particolare al rafforzamento dei presìdi di sicurezza nelle stazioni ferroviarie”.