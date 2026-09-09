Attualità

Il piano di Washington per il controllo del dominio orbitale

Il Presidente svela l’estetica dei futuri Guardiani spaziali con grafiche generate dall’IA

di Cinzia Rolli - 9 Settembre 2026

Donald Trump ha pubblicato sul suo profilo Truth Social un post che ha fatto immediatamente il giro del mondo. La grafica mostra i mockup, modelli a scopo illustrativo che simulano l’aspetto di un prodotto prima della sua realizzazione finale, generati tramite intelligenza artificiale di quella che il Presidente americano ha definito la “Next Generation” delle divise ufficiali della U.S. Space Force.

Le nuove divise tra Ia e cinema

L’immagine recita testualmente che il nuovo look è stato “ispirato dalla disciplina e dalla funzionalità dell’uniforme di Starship Troopers“, il celebre film di fantascienza del 1997 diretto da Paul Verhoeven.

La pellicola citata ha portato al cinema il celebre romanzo militarista scritto da Robert A. Heinlein nel 1959, una storia proiettata nel XXIII secolo in cui il genere umano affronta un conflitto intergalattico contro giganteschi alieni aracnidi. L’adozione di questa estetica genera però un evidente controsenso: se l’opera cartacea di Heinlein esaltava il rigore militare come supremo valore civico, la trasposizione cinematografica di Verhoeven nacque proprio con l’intento opposto, configurandosi come una spietata parodia antimilitarista dei regimi totalitari.

L’intera uniforme adotta una palette scura e futuristica, basata sulle sfumature del grigio antracite scuro (“space gray”) e del nero profondo (“midnight black”).

Il taglio prevede una giacca sciancrata con colletto alla coreana arricchito da mostrine.

I pantaloni dritti terminano all’interno di stivali alti in pelle nera lucida. Completano il look un berretto militare con visiera coordinato e un cinturone borchiato nero con finitura satinata.

Il logo Delta, simbolo ufficiale della Space Force, è ricamato in modo simmetrico sul colletto, sulla fibbia della cintura, sul cappello e su entrambe le maniche.

Sui social network il pubblico ha subito accostato la nuova divisa a quella degli ufficiali dell’Impero Galattico di Star Wars. La somiglianza cromatica con la palette space gray, l’uso degli stivali alti neri e il taglio geometrico della giacca, tutti elementi tipici dei “cattivi” ideati da George Lucas, hanno scatenato un’ondata di meme.

La campagna della discordia

La campagna per le nuove forze spaziali è stata introdotta da locandine generate tramite intelligenza artificiale.

L’immagine che ha sollevato il dibattito più acceso mostra un primo piano della Luna accompagnato dallo slogan perentorio “The Moon is ours” (La Luna è nostra) e dalla bandiera statunitense posizionata a lato. Questo proclama si scontra apertamente con il Trattato sullo spazio extra-atmosferico del 1967, un accordo internazionale siglato anche dagli Stati Uniti che vieta tassativamente a qualunque Paese di rivendicare la sovranità o l’appropriazione nazionale dei corpi celesti

Il Presidente Donald Trump, che ha fondato la United States Space Force nel dicembre 2019 durante il suo primo mandato alla Casa Bianca, ha recentemente annunciato la firma di un ordine esecutivo per l’istituzione della U.S. Space Academy. Questa nuova accademia militare e civile nascerà con l’obiettivo di formare la prossima generazione di esperti aerospaziali.

“Pensi a West Point, pensi ad Annapolis, pensi all’Accademia dell’Aeronautica e a quella della Guardia Costiera. Sono tutte fantastiche, ma ora avremo anche un’Accademia della Space Force”, ha dichiarato.

Il nuovo polo accademico addestrerà figure chiave sia per il comparto della difesa sia per la NASA e l’industria aerospaziale privata.

La U.S. Space Force (USSF) ha illustrato i propri piani per difendere le infrastrutture orbitali statunitensi e consolidare la supremazia strategica attraverso il documento ufficiale intitolato “Space Warfighting: A Framework for Planners”. La guida definisce i concetti chiave di attacco e difesa cibernetica, elettromagnetica e orbitale, definendo lo spazio come un dominio di guerra.

Con la nascita della nuova Accademia e l’applicazione dei rigidi protocolli dello Space Warfighting, gli Stati Uniti stanno accelerando per trasformare lo spazio nel prossimo campo di battaglia strategico.

La corsa alla superiorità orbitale è ufficialmente iniziata, e questa volta non si tratta di un film.

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