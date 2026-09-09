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Spread a 85, rendimento al top dal 2023: cosa (non) succede adesso

Le fibrillazioni dei mercati spingono verso l'alto anche il rendimento Btp. Che restano più bassi degli Oat francesi

di Paolo Diacono - 9 Settembre 2026

Una brutta giornata per le borse, anche in Italia: lo spread torna a 85 punti, così come non accadeva dal 2023. Tre punti in una sola giornata dal momento che la seduta a Milano s’era aperta col differenziale tra Bund e Btp a 82. I dati parlano chiaro: il rendimento dei bond italiani sale al 4,29 per cento. Sono undici punti. C’è ben poco, però, da fasciarsi la testa. Non è l’Italia sotto scacco. Non siamo tornati ai tempi famelici dei mercati che decidevano, con la complicità delle casse di risonanza politiche, chi era legittimato a stare al governo. È una questione che sta coinvolgendo, letteralmente, tutti i Paesi. Almeno quelli occidentali.

Spread a 85, cosa (non) succede ora

I numeri ci vengono in soccorso. Lo spread è passato a 85 punti e lo sappiamo che s’è impennato pure il rendimento. Ma agli altri non è che stia andando chissà quanto meglio. E no, non c’entra la massima del mal comune mezzo gaudio. Il rendimento dei bund tedeschi è arrivato al 3,44% ed è salito di ben 7,6 punti in una giornata. Quello degli Oat francesi, invece, è aumentato di 10,9 punti (solo un decimo in meno) ma il rendimento, in termini assoluti, rimane più alto di quello dei Btp italiani al 4,34 per cento.

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Perché i mercati sono in fibrillazione

Il petrolio è salito a più di cento dollari al barile. Domani la Bce imporrà l’ennesima razione della cura da cavallo (sballata) all’Europa: i tassi saliranno al 2,5% e, a quanto pare, potrebbe esserci un nuovo rialzo già a dicembre. C’è, poi, la questione dei Treasury americani che hanno raggiunto un rendimento del 5% e sono da un po’ sotto pressione. Insomma. È un potpourri di concause. Da cui si evince che l’Italia, nonostante tutto, regge.