Attualità

Omicidio – suicidio: donna morta in casa con una ferita alla testa. Trovato impiccato il fratello

di Redazione - 9 Settembre 2026

I carabinieri hanno trovato un biglietto nell’appartamento di una donna di 79 anni, il cui corpo senza vita è stato rinvenuto nella tarda serata di ieri nel suo appartamento in corso Roma a Moncalieri.

L’uomo avrebbe scritto di essere l’autore del delitto e di volerla fare finita. E ‘stato trovato impiccato durante la perquisizione dell’alloggio, si tratta quindi con oigni probabilità di omicidio-suicidio. Il forte odore che da giorni usciva dall’appartamento ha spinto i residenti a chiamare il 112. I vigili del fuoco hanno trovato il corpo della donna con una ferita alla testa. La vittima era vedova e non aveva figli.

Leggi qui le ultime notizie: IL TORINESE