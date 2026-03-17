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Il Responsible Research Hospital di Campobasso diventa la prima struttura del Sud ad attivare il robot da Vinci 5

di Italpress - 17 Marzo 2026

ROMA (ITALPRESS) – Responsible Research Hospital porta a Campobasso il da Vinci 5, unicum nel Centro-Sud: nuova frontiera della chirurgia mini-invasiva al servizio dei pazienti di tutto il Mezzogiorno.

Campobasso si candida a diventare un nuovo polo di riferimento per la chirurgia robotica nel Centro-Sud Italia. Responsible Research Hospital è infatti la prima struttura dell’area centromeridionale ad attivare il da Vinci 5, il primo robot chirurgico tattile al mondo e la piattaforma più avanzata oggi disponibile nel campo della chirurgia robotica mini-invasiva.

Un’innovazione che segna un salto di qualità importante non solo per il Molise, ma per l’intero bacino del Centro-Sud, con l’obiettivo di offrire risposte di salute sempre più avanzate a cittadini e pazienti provenienti anche da altre regioni. L’introduzione del da Vinci 5 rafforza infatti la capacità attrattiva della struttura di Campobasso e amplia l’accesso a standard chirurgici di livello internazionale.

Sviluppato da Intuitive, il nuovo sistema rappresenta l’evoluzione più avanzata della chirurgia robotica e introduce una novità decisiva: il feedback tattile, che consente al chirurgo di percepire la forza applicata sui tessuti durante l’intervento. Un elemento che si traduce in maggiore precisione, più controllo e un ulteriore innalzamento dei livelli di sicurezza operatoria.

Il robot è già pienamente operativo. A partire dal 23 febbraio sono stati eseguiti i primi interventi su pazienti molisani e, dall’avvio dell’attività, sono già stati effettuati numerosi interventi di chirurgia oncologica maggiore su utero, ovaie, colon, retto, stomaco e pancreas.

A rendere possibile questa nuova frontiera della chirurgia mini-invasiva è un’équipe medica di altissimo profilo, inserita in un modello multidisciplinare orientato alla massima qualità clinica e alla centralità del paziente. Tra i professionisti coinvolti figurano il Prof. Francesco Cosentino, Professore Ordinario di Ginecologia presso l’Università degli Studi del Molise e Direttore del Dipartimento di Oncologia, e il dott. Graziano Pernazza, tra i maggiori esperti italiani di chirurgia robotica e Direttore ad interim dell’Unità Operativa Complessa di Chirurgia generale, nonché direttore dell’Unità operativa complessa di Oncologia chirurgica robotica avanzata del Responsible Research Hospital.

Un valore particolarmente rilevante riguarda la chirurgia oncologica ad alta complessità, in particolare in ambito ginecologico e nel trattamento delle neoplasie dell’apparato digerente. In questi settori, l’elevata esperienza maturata dai direttori delle rispettive unità, insieme ai consistenti volumi di attività già sviluppati, consente di operare nel rispetto dei più alti standard di sicurezza, appropriatezza clinica e qualità delle cure.

“L’arrivo del da Vinci 5 rappresenta una scelta strategica molto chiara: portare a Campobasso il massimo dell’innovazione disponibile oggi e metterlo al servizio dei pazienti del Molise e di tutto il Centro-Sud”, dichiara il presidente Stefano Petracca. “Vogliamo offrire cure sempre più avanzate, ridurre la necessità di spostarsi verso altre aree del Paese e confermare la nostra struttura come punto di riferimento capace di attrarre fiducia, professionalità e nuova domanda di salute”.

Con l’attivazione del da Vinci 5, Responsible Research Hospital consolida così il proprio

posizionamento come Centro di Eccellenza per l’innovazione sanitaria e per la chirurgia mini-invasiva avanzata, rafforzando il ruolo della Regione Molise e di Campobasso nella geografia della sanità d’eccellenza italiana.

-Foto ufficio stampa Responsible Research Hospital-

(ITALPRESS).