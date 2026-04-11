Cronaca

Il ritorno di Artemis II: “È solo l’inizio”, esulta pure Trump

L'ammaraggio nel Pacifico dei quattro astronauti di Orion. Trump rilancia: "Adesso Marte"

di Giovanni Vasso - 11 Aprile 2026

Il viaggio di Artemis II è finito: il ritorno della navetta Orion, ammarata al largo della costa davanti San Diego, in California nell’oceano Pacifico. Una notizia che è una vittoria per l’uomo e la sua voglia di conoscere sempre più a fondo lo spazio. Un successo che è stato coronato dal recupero dei quattro astronauti che sono riusciti a spingersi là dove, finora, nessuno era riuscito mai nemmeno ad avvicinarsi. Un passo avanti che, al momento, sarebbe solo un punto di partenza. “È solo l’inizio”, questo è il messaggio, anzi la promessa, col ritorno di Orion e della missione Artemis II a Terra.

“Un ammaraggio perfetto”

La navicella Orion è tornata dal suo viaggio su (e oltre…) la Luna con a bordo i quattro astronauti, Victor Glove, Christina Kock, Jeremy Hansen e il comandante Reid Wiseman, partiti da Cape Canaveral il 1° aprile scorso. Tutto è andato così come era stato previsto. Quando erano da poco passate le due della notte, la navicella è ammarata nell’Oceano Pacifico entrando nell’atmosfera terrestre a una velocità di 39mila chilometri orari. Artemis, il ritorno è stato (ancora più) perfetto della missione stessa. Ed è solo l’inizio. La via dell’esplorazione dello spazio, almeno del nostro sistema solare, è tracciata.

Esulta Donald Trump

Il ritorno di Artemis II e il successo della missione della navicella Orion ha galvanizzato pure Donald Trump. Che, per un attimo, s’è distratto dalla sua routine fatta di dazi, bombe, guerre e minacce. Gli Stati Uniti, finalmente, riportano un successo innegabile. Su uno scenario, quello della corsa allo spazio, mai come adesso strategico e fondamentale. Per il progresso della scienza ma pure per le questioni strategiche e geopolitiche. Il presidente ha applaudito e rilanciato la sfida agli astronauti: “Non potrei esserne più orgoglioso. Non vedo l’ora di vedervi tutti presto alla Casa Bianca. Lo rifaremo e poi, prossimo passo: Marte”.