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”Il termometro della Serie A”

Una nuova rubrica per i nostri lettori, "IL TERMOMETRO DELLA SERIE A". Ogni settimana 3 partite in evidenza

di Marzio Amoroso - 16 Marzo 2026

Ogni giornata di campionato vi raccontiamo velocemente le tre prestazioni in evidenza: 29° Giornata di Serie A

SALE → squadra sorpresa in positivo

STABILE → squadra che conferma le attese senza sorprese

SCENDE → squadra deludente

SALE – Como

Scintille tra Como e Roma in una delle sfide più attese di questa Serie A. Il confronto tecnico premia il Como, Fabregas guida i Lariani al quarto posto e ora intravede concretamente la zona Champions. La gara si mette subito in salita per i padroni di casa, che vanno sotto per un rigore trasformato da Malen. Nella ripresa il match si accende, Douvikas firma l’1-1 al 59’, poi l’espulsione di Wesley lascia la Roma in dieci e costringe i giallorossi a subire il ritmo imposto dal Como. A dieci minuti dal termine arriva il gol decisivo di Diego Carlos, che chiude la partita. Tensione a fine partita tra i due allenatori, Fabregas si avvicina a Gasperini per una stretta di mano ma il mister della Roma la evita e si allontana visibilmente scocciato.

STABILE – Juventus

La Juventus a Udine fa il minimo indispensabile, quanto basta per restare in corsa Champions. L’atmosfera è quella delle grandi occasioni al Bluenergy Stadium, tutto esaurito e tifoserie rumorose. La squadra di Spalletti controlla il primo tempo e passa al 38’ con Bogà, bravo a finalizzare una verticalizzazione di Yildiz. Nella ripresa l’Udinese spreca una chance enorme davanti a Perin, mentre il raddoppio di Conceição viene annullato dopo il richiamo al VAR. Decisione contestata, perché il fuorigioco di Koopmeiners non sembrava interferire con il portiere. I friulani appaiono poco motivati, complice la salvezza ormai acquisita e una classifica di Serie A che offre pochi stimoli.

SCENDE – Milan

Delusione per i tifosi rossoneri dopo un’altra occasione mancata per accorciare sui cugini in vetta alla Serie A. La squadra di Allegri fatica a imporre il proprio gioco, mentre la Lazio appare più lucida e passa in vantaggio a metà del primo tempo con Isaksen. Nella ripresa Allegri cambia modulo e inserisce tutte le soluzioni offensive a disposizione, ma l’inerzia non cambia. La formazione di mister Sarri gestisce con ordine e porta a casa tre punti molto importanti. Leao viene contestato dai tifosi per il solito atteggiamento svogliato in campo e per la reazione sopra le righe al momento della sostituzione. La sua permanenza a Milano in vista della prossima stagione di Serie A appare sempre più incerta.