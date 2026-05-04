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”Il termometro della Serie A”

Una nuova rubrica per i nostri lettori, "IL TERMOMETRO DELLA SERIE A". Ogni settimana 3 partite in evidenza

di Marzio Amoroso - 4 Maggio 2026

Ogni giornata di campionato vi raccontiamo velocemente le tre prestazioni in evidenza: 35° Giornata di Serie A

SALE → squadra sorpresa in positivo

STABILE → squadra che conferma le attese senza sorprese

SCENDE → squadra deludente

SALE – Roma

La Roma di Gasperini parte a razzo e sblocca subito con la specialità di Mancini, stacco imperioso in area e 1‑0. Passano pochi minuti e Wesley raddoppia. La Fiorentina non trova contromisure e continua a subire le incursioni dei laterali giallorossi, da una di queste nasce anche il tris firmato da Hermoso. Prima dell’intervallo il portiere viola evita il 4‑0 respingendo la conclusione di Malen. Nella ripresa la Fiorentina parte meglio e colpisce un palo, ma poco dopo De Gea devia sulla traversa un altro tentativo di Malen prima di arrendersi al destro di Pisilli per il 4‑0. La Roma sale così in solitaria al quinto posto della classifica di Serie A e vede la Juventus a un solo punto. La corsa Champions resta apertissima.

STABILE – Como

La sfida del Sinigaglia si chiude senza reti e lascia invariata la corsa Champions. La squadra di Conte resta a +4 sul quarto posto in questa Serie A. L’avvio è del Como, vicino al gol con Douvikas, fermato da Rrahmani sulla linea. Il Napoli risponde con le iniziative di McTominay mentre Milinkovic‑Savic salva su Diao, pericoloso anche di testa nella ripresa. Subito dopo bella occasione per Baturina, che non concretizza. All’84’ Politano colpisce il palo. Il Como resta in piena corsa per la Champions con un calendario che gli sorride.

SCENDE – Juventus

La Juventus spreca l’ennesima occasione per avvicinarsi al Milan. Si ferma su un pareggio che pesa per la classifica di questa Serie A. Allo Stadium finisce 1-1 contro un Verona già retrocesso, in una partita dominata dai bianconeri ma sbloccata dagli ospiti con il giovane Bowie che firma il vantaggio poco prima dell’intervallo. La Juve reagisce nella ripresa con l’ingresso di Vlahovic, che trova il gol su punizione. La squadra di Spalletti colpisce anche una traversa con Bremer e un palo con Zhegrova, ma l’Hellas resiste fino alla fine e porta via un punto. Molti i tifosi bianconeri contrariati per i cambi nel secondo tempo.