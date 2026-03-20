Economia

Imprese, all’Aquila ‘Artigianato anima del Made in Italy’

di Redazione - 20 Marzo 2026

(LaPresse)Il suggestivo Auditorium del Parco dell’Aquila ha ospitato ‘Artigianato anima del Made in Italy’, il convegno organizzato da Confartigianato per celebrare la quinta edizione della Giornata della cultura artigiana. Protagoniste dell’evento le ‘4 A’ che fanno grande il Made in Italy nel mondo: alimentare, abbigliamento, arredamento e automazione.

Settori strategici che rischiano di rallentare per carenza di manodopera. “Dobbiamo farci conoscere: molti giovani pensano all’artigiano come a una razza in via d’estinzione, invece oggi noi sappiamo coniugare molto bene tradizione e innovazione”, ha detto il presidente di Confartigianato Marco Granelli.

Presente anche Adolfo Urso, ministro delle Imprese e del Made in Italy: “Abbiamo creato un consorzio di aziende che si è candidato per ospitare in Italia una delle 4 gigafactory europee sull’intelligenza artificiale che saranno assegnate tra poche settimane dalla Commissione europea”, ha fatto sapere il ministro.