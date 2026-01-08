Economia

Procura al lavoro per l’imputazione coatta di Elkann

I legali del presidente Stellantis non sono sorpresi: "Già presentato ricorso in Cassazione"

di Cristiana Flaminio - 8 Gennaio 2026

John Elkann, ormai ex presidente di Gedi

La Procura è “già al lavoro” sull’imputazione coatta per John Elkann. Ma gli avvocati del presidente Stellantis non si scompongono più di tanto: “Era un atto dovuto”. Entra nel vivo il (nuovo) capitolo della Dinasty all’italiana. Il processo sull’eredità di nonna Marella Caracciolo. Poteva essere chiuso con la messa alla prova e il pagamento di 183 milioni di euro, “soluzione” concordata con la Procura, il gip aveva già detto di no e imposto di riaprire il discorso.

Imputazione coatta a Elkann, Procura “al lavoro”

I magistrati della Procura della Repubblica di Torino stanno lavorando sulla richiesta di rinvio a giudizio. Che interesserà solo due degli imputati nel procedimento legato all’eredità Agnelli. Si tratta, oltre che del presidente Stellantis John Elkann, pure di Gianluca Ferrero. Nessuna sorpresa. La Procura non sta facendo altro che dare seguito a quanto imposto dal giudice per le indagini preliminari di Torino che aveva chiesto l’imputazione coatta per i due. Ora bisognerà aspettare per leggere i documenti dei magistrati. C’è la possibilità che, se dovesse restare tutto così com’è e quindi se non fossero emerse grosse novità, si possa avanzare la richiesta di non luogo a procedere.

La posizione dei legali

Gli avvocati che assistono John Elkann e Gianluca Ferrero non si scompongono più di tanto. La notizia era attesa. Per loro “si tratta di un atto dovuto, ampiamente atteso dopo la decisione assunta dal gip lo scorso dicembre, contro il quale abbiamo peraltro presentato ricorso in Cassazione”. Ma non è tutto: “Ribadiamo che le accuse mosse a John Elkann sono prive di qualsiasi fondamento”. A sancirlo dovrà essere un giudice. Tra Cassazione e udienza preliminare. La Dinasty all’italiana continua.