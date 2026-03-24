Attualità

In arrivo i nuovi Frecciarossa: il piano di Fs

Saranno prodotti da Hitachi a Napoli e Pistoia. La nuova flotta in arrivo vale 260 milioni

di Martino Tursi - 24 Marzo 2026

Nuovi Frecciarossa in arrivo: prosegue il piano di rinnovo della flotta Alta Velocità di Trenitalia (Gruppo FS Italiane) con la firma di un nuovo contratto con Hitachi Rail per la realizzazione e la fornitura di nove Frecciarossa di nuova generazione. L’annuncio arriva in una nota diramata dallo stesso gruppo Fs. Si tratta di un’intesa rilevante anche dal punto di vista economico. “L’accordo, del valore di circa 260 milioni di euro, si aggiunge a quello siglato nel 2023, che prevedeva la fornitura di 36 treni, a cui si sono sommati 10 ulteriori convogli già acquisiti tramite opzione”.

I nuovi treni Frecciarossa di Fs

L’investimento, riferiscono dal Gruppo, si inserisce nel percorso di rinnovo della flotta Frecciarossa previsto dal Piano Strategico “che punta a offrire un servizio sempre più moderno, innovativo e sostenibile. Dal 2029, con l’aggiunta di ulteriori 2 consegne, saranno 57 i nuovi treni in circolazione, con un piano che porterà a 74 convogli complessivi entro il 2031. Il 2027 sarà l’anno con il maggior numero di forniture, pari a 16 treni, e includerà il primo convoglio del nuovo lotto, previsto per luglio”. I nuovi Frecciarossa, treni di ultima generazione, sono realizzati da Hitachi Rail negli stabilimenti italiani di Napoli e Pistoia. Pensati per circolare, oltre che in Italia, su sette reti ferroviarie europee, rappresentano il simbolo dell’eccellenza tecnologica e stilistica italiana nell’Alta Velocità, offrendo il massimo delle prestazioni, del comfort e della sicurezza, con spazi progettati per garantire fruibilità anche alle persone a ridotta mobilità.

La soddisfazione di Strisciuglio

“Con questo investimento, Trenitalia compie un ulteriore passo nel rafforzamento della propria flotta ad Alta Velocità, consolidando la posizione di Frecciarossa come punto di riferimento del trasporto ferroviario in Europa” ha dichiarato Gianpiero Strisciuglio, Amministratore Delegato e Direttore Generale di Trenitalia. “Treni più efficienti, più sostenibili e progettati per rispondere alle aspettative di chi viaggia: è questa la direzione in cui continuiamo a investire, in Italia e sui mercati internazionali, per costruire un sistema di mobilità sempre più moderno, integrato e orientato al futuro”.

“Rafforzata la collaborazione”

“Questo nuovo contratto conferma e rafforza la storica collaborazione tra Hitachi Rail e Trenitalia, proseguendo nel segno di un percorso che, negli anni, ha rivoluzionato le abitudini di viaggio dei cittadini in Italia e in Europa,” ha commentato Luca D’Aquila, COO Hitachi Rail Group e Presidente Hitachi Rail in Italia. “Il modello di ultima generazione è stato progettato con l’obiettivo di offrire ai passeggeri una migliore esperienza di viaggio, garantendo più comfort e riducendo allo stesso tempo l’impatto ambientale. È un treno che guarda al futuro dell’Europa, verso un sistema di alta velocità sempre più integrato”.