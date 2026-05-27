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Meteo, ondata di caldo sull’Italia: domani bollino rosso in quattro città

Nella giornata di oggi bollino arancione già in dieci città tra Nord e Centro

di Paolo Stefani - 27 Maggio 2026

L’Italia fa i conti con la prima intensa ondata di caldo della stagione, arrivata con largo anticipo rispetto all’inizio ufficiale dell’estate. Temperature ben oltre le medie del periodo, afa soffocante e tassi di umidità elevati stanno interessando gran parte del Paese, mentre il Ministero della Salute alza il livello di allerta in diverse città italiane.

Ondata di caldo sull’Italia: bollino rosso in 4 città

Per giovedì 28 maggio sono attesi i primi bollini rossi, il massimo livello di emergenza previsto dal sistema di monitoraggio ministeriale. Quattro città interessate: Bologna, Roma, Firenze e Torino. L’allerta indica condizioni climatiche potenzialmente pericolose non solo per anziani, bambini e persone fragili, ma anche per soggetti sani e attivi. Già oggi, invece, sono dieci le città contrassegnate dal bollino arancione, segnale di rischio elevato soprattutto per le categorie più vulnerabili. Tra queste figurano Milano, Brescia, Verona, Venezia, Bolzano, Trieste, Perugia, Rieti, Frosinone e Viterbo.

Le temperature percepite stanno raggiungendo valori tipicamente estivi: a Firenze si sfiorano i 35 gradi, mentre Bologna registra 33 gradi e Roma e Torino si attestano attorno ai 32. A rendere ancora più pesante la situazione è l’elevata umidità, che amplifica la sensazione di calore soprattutto nelle grandi città e nelle aree più urbanizzate.

Secondo gli esperti meteo, l’anomala ondata di calore è causata da un vasto anticiclone africano che si è stabilizzato sul Mediterraneo, estendendosi fino all’Europa centrale. Una configurazione atmosferica che sta portando temperature eccezionalmente alte anche in altre capitali europee: a Londra e Parigi nei giorni scorsi si sono superati i 33 gradi, valori record per il mese di maggio.

Il picco del caldo è previsto tra mercoledì 27 e giovedì 28 maggio, soprattutto sulla Valle Padana e nelle zone interne del Centro Italia, dove si potranno raggiungere punte di 34-35 gradi. Anche le ore notturne saranno particolarmente afose: in diverse aree si registreranno le prime “notti tropicali” della stagione, con temperature minime che non scenderanno sotto i 20 gradi.

Non manca però l’instabilità atmosferica. Su Basilicata, Emilia-Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lombardia e Veneto è stata diramata un’allerta gialla per temporali, segnale di un clima sempre più estremo e caratterizzato da forti contrasti meteorologici.