Giustizia

La misura del tempo e la fermezza del diritto: il definitivo riscatto di Annarita Patriarca

L’assoluzione di Annarita Patriarca dopo 17 anni: la Corte d’Appello di Napoli conferma l’assoluzione piena perché il fatto non sussiste sul caso Gragnano

di Anna Tortora - 27 Maggio 2026

Diciassette anni. Un’enormità cronologica che si scontra frontalmente con il principio costituzionale della ragionevole durata del processo, trasformando l’attesa del giudizio in una sanzione stessa. La Corte d’Appello di Napoli, confermando l’assoluzione piena per la deputata ed ex sindaca di Gragnano, non ha solo sancito l’innocenza di una rappresentante delle istituzioni, ma ha ribadito un principio cardine della nostra civiltà giuridica: la verità del diritto prevale, seppur tardivamente, sulle suggestioni dell’accusa.

Il primato del diritto: «Il fatto non sussiste»

Il garantismo non è una concessione, ma il pilastro su cui regge lo Stato di diritto. Quando la Corte d’Appello di Napoli scrive la parola «fine» sul caso di Annarita Patriarca, confermando la formula più ampia – perché il fatto non sussiste –, smantella definitivamente un teorema accusatorio che per quasi due decenni ha pesato sulla vita di un’amministratrice e di un’intera comunità.

La vicenda, nata nel lontano 2009 sotto l’impulso della Procura di Torre Annunziata, ipotizzava una tentata concussione legata all’appalto per il trasporto scolastico a Gragnano. Si parlava di presunte pressioni per l’assunzione di personale; ipotesi che il vaglio dibattimentale ha rivelato essere prive di ogni fondamento reale. Diciassette anni di udienze e faldoni si risolvono nell’unica conclusione che un approccio laico e rigoroso ai fatti avrebbe dovuto imporre sin dal principio: l’assoluta linearità dell’operato politico e amministrativo della Patriarca.

Il costo umano della presunzione di colpevolezza

Il vero nodo culturale che questa vicenda impone all’opinione pubblica riguarda il prezzo che il cittadino , e ancor più l’amministratore pubblico, paga al sistema della gogna mediatica e dei processi infiniti. Chi professa una cultura autenticamente garantista sa che la presunzione di innocenza non può essere un vuoto simulacro.

Nelle sue dichiarazioni conclusive, la parlamentare riassume con lucida e composta fermezza il peso di un calvario durato diciassette anni, consegnando alla pubblica opinione una riflessione che supera il perimetro della cronaca giudiziaria per farsi manifesto di una resistenza personale e istituzionale:

«Dopo 17 lunghi anni, la Corte di Appello di Napoli ha messo la parola fine a un incubo, confermando l’assoluzione piena perché il fatto non sussiste. Si chiude così una vicenda dolorosa, iniziata quando ero sindaco di Gragnano; una tempesta che ha travolto un’intera amministrazione e segnato profondamente la mia vita personale e familiare, lasciando ferite indelebili che nessuna sentenza potrà mai rimarginare. Dedico questa assoluzione alla mia bambina mai nata. Il mio ringraziamento più profondo va ai miei legali, gli avvocati Mario Griffo e Francescopaolo De Rosa, e a tutti coloro che in questi anni non hanno mai smesso di credere in me, nella mia integrità e nella mia trasparenza. La verità è finalmente e definitivamente scritta.»

C’è una dignità assoluta in queste parole, che rifiutano il rancore per accogliere, invece, la sacralità di una verità finalmente codificata. Il passaggio più intimo, la dedica alla figlia mai nata, si eleva sopra il dibattito politico: è il richiamo fermo a quella dimensione degli affetti più cari che il processo penale ha inevitabilmente violato e sospeso, ricordandoci che dietro ogni fascicolo giudiziario si agitano esistenze reali, non numeri da statistica giudiziaria.

Oltre la sentenza: una riflessione necessaria

Il riconoscimento espresso ai propri legali e a quella comunità che ha saputo scindere il sospetto dall’evidenza è l’epilogo di una lunga e silenziosa battaglia di civiltà.

Il verdetto della Corte d’Appello restituisce a una donna la certezza della propria onorabilità, ma lascia aperto l’interrogativo su un sistema che impiega due decenni per ricevere risposte. La trasparenza e l’integrità di Annarita Patriarca escono cristallizzate da questa prova; resta l’urgenza di una riforma culturale che rimetta al centro la persona, arginando le derive di un giustizialismo che troppo spesso celebra i propri processi sui giornali prima ancora che nelle aule di tribunale.

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