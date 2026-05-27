Esteri

Spagna, agenti della Guardia Civil nella sede del Partito Socialista a Madrid: l’inchiesta

di Eleonora Ciaffoloni - 27 Maggio 2026

Agenti della Guardia Civil sono entrati all’alba nella sede centrale del Partito Socialista spagnolo (Psoe), a Madrid, nell’ambito di un’operazione legata a una delicata inchiesta giudiziaria. La notizia, inizialmente diffusa da El Confidencial, è stata successivamente confermata anche da altre testate spagnole.

Guardia Civil nella sede del Partito Socialista di Spagna: l’operazione e l’inchiesta

Secondo quanto riportato, l’intervento sarebbe stato condotto dall’Unità centrale operativa (Uco) della Guardia Civil, una struttura specializzata nell’indagine sui reati economici. L’azione si inserisce nel quadro di un’indagine coordinata dal giudice dell’Audiencia Nacional. Ismael Moreno sta approfondendo un’ipotesi di presunto finanziamento illecito del Psoe, formazione politica guidata dal premier Pedro Sánchez.

Le forze dell’ordine, sempre secondo le fonti citate dai media spagnoli, si sarebbero presentate presso la sede del partito nelle prime ore del mattino con l’obiettivo di acquisire documentazione e materiale informativo utile alle indagini. L’attenzione degli investigatori si concentrerebbe in particolare su presunti movimenti di denaro e su una serie di pagamenti in contanti effettuati tra il 2017 e il 2024. Sarebbero legati alla gestione delle spese interne del partito, inclusi rimborsi e liquidazioni a dirigenti e dipendenti.

L’operazione, ancora in corso, prevede la raccolta di documenti cartacei, file digitali e ogni altro elemento utile a chiarire la natura delle transazioni sotto esame. Gli investigatori starebbero cercando di ricostruire l’intero flusso dei pagamenti contestati per verificare eventuali irregolarità o violazioni della normativa sul finanziamento dei partiti politici.

Fonti vicine all’inchiesta, citate da Efe, riferiscono che le attività investigative proseguiranno per tutta la giornata. L’obiettivo è raccogliere il maggior numero possibile di elementi utili a fare chiarezza sulla gestione finanziaria interna del partito socialista negli ultimi anni.