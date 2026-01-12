Attualità

In down il sito di Poste, cosa succede

Segnalazioni in tutta Italia da questa mattina, i problemi in fase di risoluzione

di Pietro Pertosa - 12 Gennaio 2026

È in down il sito di Poste. Fioccano le segnalazioni in ogni angolo di internet. I servizi digitali sono ko e sarebbero stati segnalati numerosi problemi pure nell’utilizzo delle app da smartphone collegate proprio all’azienda. Una brutta sorpresa per milioni di italiani che da questa mattina non riescono ad accedere ai siti e ai servizi. Un problema che, ovviamente, si concentra più nelle grandi città. Non fosse altro che in termini “numerici”, di utenti lasciati fuori dalle piattaforme digitali.

Down Poste, cosa sta succedendo

Il sito di Poste è in down da questa mattina. I disservizi si sono iniziati a manifestare intorno alle 8.45. La maggior parte delle segnalazioni riguarda proprio il sito. Ma c’è un numero consistente di avvisi e messaggi che lamentano problemi pure nell’utilizzo delle App di PosteMobile. Per il momento non sembrano esserci ragioni. O, per dirla meglio, i motivi alla base dei disservizi non sono stati ancora comunicati. Ma i problemi sembrano non aver messo del tutto kappaò l’infrastruttura digitale dell’azienda.

Spid e cosa funziona regolarmente, verso il rientro

Al momento, stando a numerose “prove” e segnalazioni non ci sarebbero problemi segnalati in materia di utilizzo di servizi come lo Spid. Ma i disservizi legati al down di Poste sarebbero da ricollegare per lo più a vicende di login. Dalle ultimissime segnalazioni i problemi sarebbero in fase di risoluzione. L’errore 504 segnalato a chi si collega al sito inizia a scemare e a comparire sempre meno. La speranza è che il disservizio si stia ridimensionando e i problemi per gli utenti inizino a scemare.