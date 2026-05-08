Economia

In un mercato finanziario incerto il successo di Wopta Assicurazioni firmato da Vincenzo Macaione

di Cinzia Rolli - 8 Maggio 2026

Wopta Assicurazioni sta vivendo una forte espansione accompagnata da novità strategiche e strutturali, merito della visione di Vincenzo Macaione, suo Fondatore e Ceo.

La società sotto la sua guida ha raggiunto traguardi finanziari che la stampa di settore definisce come un salto di qualità senza precedenti.

I dati parlano chiaro.

Ebitda positivo: Wopta ha raggiunto il margine operativo lordo positivo con ben un anno di anticipo rispetto a quanto previsto nel piano industriale originario.

Cinque milioni di euro di ricavato e oltre 20 milioni di euro di premi intermediati, più di 4000 partner distributivi sulla piattaforma Woptal e oltre di 220 mila clienti assicurati. Grazie alla solidità dei conti, la valutazione della società ha superato i 100 milioni di euro nel maggio 2026, attirando nuovi capitali per l’espansione internazionale verso Francia e Spagna.

La strategia “Phygital”, utilizzata da Macaione ha reso possibile unire una piattaforma tecnologica avanzata digitale con una rete fisica di consulenti, un modello unico che serve oltre 200 mila clienti.

La rete di oltre 4 mila intermediari, chiamati Wopters, sta evolvendo verso il ruolo di AI Agents, utilizzando l’intelligenza artificiale per fornire consulenze ultra-rapide e personalizzate su tutto il territorio.

Un esempio, questo, di come utilizzare gli algoritmi per aiutare il lavoro dell’uomo e venire incontro alle esigenze più comuni.

Il Ceo sta inoltre trasformando il concetto di assicurazione per Pmi e artigiani, offrendo rimborsi polizza in caso di infortunio o di malattia che impedisca di svolgere l’attività lavorativa. Questa novità ha sicuramente colmato un vuoto di mercato.

Il successo finanziario è garantito inoltre da una compagine sociale che include nomi di spicco. Tra i sostenitori troviamo per esempio la famiglia di Paolo Berlusconi (tramite PBF), Giorgio Gori, Ettore Riello, la famiglia Veronesi (Calzedonia), Famiglia Cordioli, la famiglia Macchi e la famiglia Cammi, oltre a personaggi come Massimo Ambrosini e Cristina Parodi.

Insomma Wopta Assicurazioni è un intermediario digitale moderno che si caratterizza per la facilità con cui è possibile ottenere un preventivo o utilizzare e gestire la propria polizza on line sia dal proprio smartphone che da desktop.

La certificazione assicurativa viene rilasciata in tempi rapidi e quindi risulta davvero competitiva. Utilizza un sistema trasparente, chiaro e intuitivo, con possibilità di personalizzare la copertura. Caratteristiche, queste, che da sole fanno la differenza.

Wopta, quale intermediario digitale di nuova generazione, integra le assicurazioni direttamente all’interno di altri acquisti, rendendo la protezione automatica e contestuale. Un esempio è la partnership con Senec, dove la copertura assicurativa per i pannelli fotovoltaici è già compresa nel piano di installazione per proteggere l’investimento dai rischi operativi. Niente burocrazia quindi per l’utente finale.

Mentre i grandi gruppi usano algoritmi standard, realtà come WP lavorano sulla modularità. Non parliamo quindi di “pacchetti di garanzie” ma di veri e propri scudi protettivi basati sulle reali abitudini del cliente che così non paga per garanzie inutili.

Wopta ha raggiunto il pareggio operativo con largo anticipo. Quali sono state le strategie che hanno permesso di accelerare la redditività così velocemente?

“Abbiamo lavorato sia sui costi aziendali, cercando di non appesantire troppo la società ma mirando a quello che ci serviva di più per crescere rapidamente, poi abbiamo generato tantissime partnership con banche, associazioni di categoria, fintech, piattaforme finanziarie e tanti altri players italiani ed esteri, grazie alla nostra tecnologia siamo riusciti ad anticipare la nostra profittabilità dopo solo 3 anni di vita”.

Ultimamente avete acquisito broker come Zanni e GM Insurance. Questo tipo di crescita continuerà in futuro?

“Abbiamo intenzione di fare altre acquisizioni mirate e creare degli Hub Wopta in città primarie, adesso siamo a Milano, Bergamo e Brescia ma stiamo già guardando la parte Veneta, Emilia Romagna e Piemonte.

Stiamo già organizzando un altro Round B proprio per accelerare ancor di più la crescita per le vie esterne (buy & build) sia sull’Italia che in Francia e Spagna, dove già distribuiamo con alcuni partner internazionali”.

Quale fattore incide di più sulla riduzione dei costi dei sinistri?

“Noi gestiamo soltanto la parte “front” e notifica dei sinistri ma gli accordi che abbiamo con le compagnie ci permettono di supervisionare e portare a termine la gestione del sinistro in via collaterale, ovvero seguire di pari passo l’iter e informare il nostro cliente su tutti gli steps, sicuramente questo incide nella gestione anche dei costi, ma ripeto i sinistri vengono sempre gestiti dalle compagnie partner di Wopta, noi cerchiamo di alleggerire il processo ed il sistema di informazioni ed interazione con il cliente”.