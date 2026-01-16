Italpress Notizie Agroalimentare

Inaugurata la 47esima edizione di SIGEP World, oltre 1.300 espositori alla Fiera di Rimini

di Italpress - 16 Gennaio 2026

IMINI (ITALPRESS) – È stata inaugurata questa mattina alla Fiera di Rimini la 47 edizione di SIGEP World – The World Expo for Foodservice Excellence. Fino a martedì 20 gennaio, la manifestazione di Italian Exhibition Group ospita il meglio del fuoricasa, dalla produzione alle tecnologie. Sotto i riflettori le filiere di gelato, pasticceria, cioccolato, caffè, panificazione e pizza: presenti oltre 1.300 espositori, espressione delle migliori aziende del Made in Italy, affiancate da una componente internazionale in crescita del 33% rispetto allo scorso anno. A Rimini sono attesi buyer da 75 Paesi, con una presenza estera in decisa espansione e l’India nel ruolo di Guest Country 2026. Alla cerimonia inaugurale sono intervenuti Alessandra Locatelli, ministro per le Disabilità, Michele de Pascale, presidente della Regione Emilia-Romagna, Lorenzo Galanti, direttore generale di ICE Agenzia, Juri Magrini, assessore alle Attività Economiche del Comune di Rimini, e Maurizio Renzo Ermeti, presidente di Italian Exhibition Group.

“Ringrazio Sigep World e Italian Exhibition Group per questa bella e importante occasione che dimostra che innovazione, qualità e inclusione possono e devono camminare insieme – ha detto Alessandra Locatelli, ministro per le Disabilità –. Il lavoro è uno straordinario strumento di dignità, autonomia e partecipazione, come testimonia la presenza di Anffas di Mirandola che offre ogni giorno occasioni di maggiore partecipazione a tanti ragazzi. Ho avuto il piacere di visitare diversi stand che danno opportunità ad ogni Persona, valorizzandone i talenti e le competenze. La vera sfida che abbiamo davanti a noi, da qui e per il futuro, è esattamente questa e dobbiamo continuare a investire in questa direzione tutti insieme per rendere più forti le nostre comunità e tutto il Paese”.

“Sigep World rappresenta una delle manifestazioni più prestigiose del calendario fieristico regionale e un appuntamento di rilievo internazionale anche per la promozione del ‘saper fare’ dell’Emilia-Romagna – prosegue il presidente della Regione Emilia-Romagna, Michele de Pascale -. Eventi di questo livello rafforzano il ruolo della nostra regione come punto di riferimento globale per l’innovazione, la qualità e la cultura d’impresa, valorizzando competenze, filiere produttive ed eccellenze territoriali. La capacità di attrarre operatori, buyer e visitatori da tutto il mondo è un fattore strategico per lo sviluppo economico e per la reputazione dell’Emilia-Romagna sui mercati internazionali”.

“ICE affianca con entusiasmo questa 47 edizione di SIGEP, in quanto piattaforma strategica di internazionalizzazione. Lo facciamo concretamente portando oltre 500 buyer esteri provenienti dai principali mercati globali – Lorenzo Galanti, Direttore Generale dell’Agenzia ICE -; con il supporto a 20 start-up nazionali e internazionali nel Sustainability District; il coordinamento del progetto Guest Country 2026, che vedrà l’India protagonista grazie al coinvolgimento degli uffici ICE di New Delhi e Mumbai, aprendo prospettive significative in uno dei mercati più dinamici al mondo. Dedichiamo grande attenzione anche alle iniziative legate al Piano Mattei per l’Africa, con un programma di incoming di delegati da 21 cooperative di caffè africane, accompagnato da talk tematici sui mercati coinvolti. La collaborazione con SIGEP rappresenta un modello virtuoso di promozione integrata: fiera, istituzione e sistema produttivo lavorano insieme per costruire opportunità tangibili sui mercati globali. Il Made in Italy del gusto ha tutte le carte in regola per continuare a conquistare i mercati internazionali”.

Juri Magrini, assessore alle attività economiche del Comune di Rimini, ha aggiunto: “In un momento delicato e incerto a livello globale, questa nuova edizione di SIGEP World è un’occasione per guardare al futuro puntando su due parole chiave: innovazione e internazionalizzazione. Per il Paese e per territori come il nostro, in cui servizi e ospitalità sono tra i principali motori di sviluppo, investire significa valorizzare un patrimonio di eccellenze produttive e maestrie artigiane, ma anche anticipare le tendenze e le esigenze del consumatore di domani, anche aprendosi al confronto col mondo. Innovazione e internazionalizzazione sono le direttrici lungo cui si muove Italian Exhibition Group che, con SIGEP World, conferma Rimini come punto di riferimento e piattaforma di lancio del calendario dei principali expo italiani ed europei”.

“In questi ultimi anni abbiamo rafforzato il ruolo delle fiere come hub delle nostre community industriali. Oggi sono piattaforme di opportunità, di informazion e di formazione a livello internazionale – ha spiegato Maurizio Ermeti, presidente di Italian Exhibition Group -. Anche SIGEP World ha molti fronti aperti nel suo percorso di crescita: la nostra offerta nei padiglioni non è mai stata così ampia di eccellenze italiane e internazionali. SIGEP è già a Singapore, in Cina e da quest’anno anche negli Stati Uniti. Oggi abbiamo qui una grande delegazione dall’India, con le sue istituzioni e i suoi buyers. Le linee guida per lo sviluppo mondiale del brand SIGEP sono molto chiare: rafforzare il suo ruolo di piattaforma globale di riferimento per le filiere coinvolte, con un grande evento centrale qui a Rimini e un network di eventi a supporto nei paesi strategici per il made in Italy”.

“In quasi cinquant’anni di attività Sigep ha saputo qualificarsi come un evento unico in Italia per la sua capacità di concentrare la creatività, l’estro e le proposte sostenibili di migliaia di professionisti ed è per noi motivo di orgoglio e soddisfazione aver visto nascere e crescere questa manifestazione in Emilia-Romagna – ha affermato l’assessora regionale al Turismo, Sport e Commercio, Roberta Frisoni –. Un evento che mai come in questa 47^ edizione afferma la sua internazionalità, con un’importante ricaduta in termini di occupazione alberghiera, e che conferma il protagonismo di Rimini come dinamico polo congressuale del comparto Mice regionale e città ‘al servizio’ dei grandi eventi, dai collegamenti dell’Aeroporto Fellini e dell’Alta velocità ferroviaria all’offerta di ristorazione e intrattenimento”.

– foto ufficio stampa Italian Exhibition Group –

(ITALPRESS).