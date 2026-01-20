Cronaca

Inchiesta a Bologna sui test di medicina: tentata truffa

Scoperchiata una spy story tra avvocati che pubblicano fake e hacker che provano a scoprire le domande

di Maria Graziosi - 20 Gennaio 2026

Test medicina, a Bologna spunta l’inchiesta: si indaga per tentata truffa. L’esposto presentato dal Cineca, il consorzio universitario che ha gestito per conto del Miur la procedura legata ai test, tratteggia uno scenario che è una spy story. Bella e buona. Tra hacker che tentano abbordaggi e studi legali che diffondono fake news. Due filoni d’inchiesta sui test e nuova benzina sul fuoco, già ardente, delle polemiche in merito alle procedure del semestre filtro.

Test medicina, l’inchiesta a Bologna sulla tentata truffa

Sarebbero due i filoni d’indagine aperti dalla Procura della Repubblica del capoluogo emiliano. Il primo riguarderebbe le azioni ascrivibili a persone reputate vicine ad alcuni studi legali. Che avrebbero diffuso, per motivi su cui ora si concentrano gli sforzi degli inquirenti, notizie fasulle e fake in merito agli esami e alla regolarità degli stessi. Come riporta Il Resto del Carlino, alcuni avvocati avrebbero pubblicato degli screenshot il 9 dicembre, giorno precedente la data fissata per i test, riportanti alcune delle domande “previste” dalla procedura. Peccato, però, che quei quesiti non erano veri né, tantomeno, ci fosse traccia di loro sui quiz proposti agli studenti.

Hacker in azione

Il filone più interessante ancora riguarda il presunto abbordaggio da parte degli hacker al Cineca. Un tentativo di phishing. In pratica, qualcuno ha cercato di estorcere credenziali in modo tale da consentire di poter entrare nelle piattaforme per “spoilerare” le domande. I tecnici del consorzio, però, non ci sono cascati. E, anzi, i dati che hanno inviato ai “pirati” hanno finito per incastrare loro dal momento che quei link son serviti per localizzarli e smascherarli. Ora tocca ai magistrati. L’indagine sui test di medicina a Bologna è partita: si indaga per tentata truffa. E, soprattutto, per fare piena chiarezza attorno a ciò che s’è mosso in vista della data dei test per il semestre filtro.