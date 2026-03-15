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E’ finale Sinner-Medvedev agli Indian Wells. Orario e dove vederla

di Lino Sasso - 15 Marzo 2026

Con la qualificazione alla finale del Masters 1000 di Indian Wells, che disputerà oggi contro Medvedev, Sinner raggiunge un traguardo che certifica la sua crescita ai massimi livelli. E’ infatti il sesto tennista dell’era moderna a centrare la finale in tutti i Masters 1000 disputati sul cemento, entrando in una ristrettissima élite condivisa con nomi come Federer, Nadal, Djokovic, Murray e Medvedev. Nel torneo californiano, uno dei più prestigiosi dell’intera stagione, Sinner ha conquistato l’accesso all’ultimo atto grazie a una vittoria netta e convincente contro Alexander Zverev. Il numero 2 del ranking mondiale ha imposto il proprio ritmo fin dalle prime battute, chiudendo la semifinale in due set e confermando ancora una volta la sua superiorità sul tedesco. Per l’azzurro si tratta infatti del sesto successo consecutivo nei confronti diretti contro Zverev. Un dato che fotografa bene il momento di assoluto controllo vissuto dal tennista italiano.

La finale di oggi e i precedenti

Il tennista italiano ha raggiunto la sesta finale nelle ultime sette partecipazioni a un Masters 1000. Non solo: per il secondo torneo di fila di questa categoria arriva a giocarsi il titolo senza aver ceduto nemmeno un set. E’ il segnale di una condizione tecnica e mentale sempre più matura. La finale di Indian Wells di oggi metterà Sinner di fronte a Daniil Medvedev, avversario di grande esperienza e in evidente ripresa. Il russo ha interrotto la striscia vincente di Carlos Alcaraz, battendolo in semifinale con una prestazione di altissimo livello. Per Medvedev si tratta di un altro risultato pesante in una fase della stagione che lo sta riportando vicino all’élite della classifica mondiale. Per quanto riguarda i precedenti tra Sinner e Medvedev raccontano di una rivalità diventata sempre più interessante nel tempo. La finale di oggi è sedicesimo scontro tra i due, con Sinner attualmente in vantaggio per 8 a 7.

Orario e dove vedere la finale Sinner-Medvedev di oggi in diretta Tv e streaming

La finale di Indian Wells tra Jannik Sinner e Daniil Medvedev è in programma oggi alle ore 22 ora italiana. Il match sarà trasmesso in Italia da Sky. In diretta tv via satellite sui vari canali Sky: Sport Uno, Sky Sport Tennis, Sky Sport Max e in diretta live streaming sulle piattaforme Sky Go e NOW Tv.

Dal punto di vista della classifica ATP, la finale rappresenta un passaggio importante. Sinner ha già guadagnato terreno su Alcaraz e un eventuale successo gli consentirebbe di ridurre ulteriormente il distacco.