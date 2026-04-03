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Infarto per Mircea Lucescu, il tecnico rumeno in ospedale

L'ex allenatore di Brescia e Inter doveva essere dimesso oggi dall'ospedale di Bucarest. Cosa è successo

di Maria Graziosi - 3 Aprile 2026

Mircea Lucescu ha avuto un altro infarto, proprio oggi, proprio questa mattina. Proprio nel giorno in cui l’ex tecnico di Brescia e Inter, 80 anni adesso al timone della nazionale rumena, sarebbe stato dimesso dall’ospedale Universitario di Bucarest dove era già stato ricoverato. Per un problema cardiaco, ancora una volta. Le sue condizioni sono serissime. Il Paese si stringe attorno al suo commissario tecnico che, nonostante le sue precarie condizioni di salute, ha voluto dare il suo contributo al movimento calcistico nazionale provando a riportare la nazionale carpatica ai Mondiali.

Paura Lucescu: colpito da infarto

Il bollettino medico sulle condizioni di salute di Mircea Lucescu dopo l’infarto recita. “Il paziente è attualmente sottoposto a trattamento cardiologico specialistico, senza riscontro di nuove patologie. Il paziente è stabile, cosciente e collaborativo con il personale medico”. Era in ospedale da domenica scorsa dopo un malore subito durante l’ultima riunione tecnica con la sua squadra. “Attualmente le sue condizioni sono stabili”, riferiscono dall’ospedale, e Lucescu “è stato trasferito nel reparto Unità di Sorveglianza e Trattamento Avanzato per Pazienti Cardiaci Critici”.

“Sono molto preoccupato”

A parlare, e a commentare le notizie sul nuovo infarto per il tecnico Lucescu, è il presidente della Federcalcio rumena Mihai Stoichita: “Sono molto preoccupato per quello che è successo a Lucescu. È successo tutto durante la riunione della commissione tecnica, dopo che avevo detto loro di essere stato da lui ieri e di essere stato lì con il presidente, e che stava bene. Oggi era contento di lasciare l’ospedale, sembrava tutto a posto. Non era contento di aver dovuto interrompere la sua collaborazione con la Frf a causa di problemi di salute”.