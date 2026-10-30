Attualità

L’inflazione corre anche a ottobre +5,4%

I dati Istat fotografano lo sprint dell'energia che tracima nel carrello della spesa

di Maria Graziosi - 30 Ottobre 2026

L’inflazione continua a correre: a ottobre ha raggiunto il 5,4%. La corsa dei prezzi non si arresta e torna ai livelli che si erano già registrati ad agosto di tre anni fa. Al solito, è l’energia il grande (e grave) problema che scontiamo tutti. Già, perché il prezzo dei beni energetici è schizzato ulteriormente: dal +22,6% di settembre, ha raggiunto il 31,4% a ottobre. Tutta colpa del quadro geopolitico internazionale, dicono dall’Istat senza scendere in dettagli fin troppo noti.

A ottobre corre l’inflazione (e il carrello della spesa)

Non è solo l’energia ad aumentare. Sale pure il peso dei prezzi alimentari. In particolare il settore dei prodotti non lavorati (da+5,5% a +7,5%), e ad alcune tipologie di servizi, in particolare quelli relativi ai trasporti (da +1,6% a +3,1%). Complessivamente, il carrello della spesa a ottobre sale di un punto intero e s’attesta al +2,5% a fronte dell’1,5% di settembre. L’inflazione di fondo si attesta, invece, al 2% pur in salita rispetto al dato del mese precedente. Sull’anno, lo sprint di ottobre dà l’abbrivio sull’anno e l’inflazione è attesa in crescita del 3,4%.

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