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Letame davanti al Comune, a Torino sfila il corteo contro carovita e riarmo

Prima della partenza della manifestazione, due bidoni di letame sono stati rovesciati davanti a Palazzo Civico

di Redazione - 30 Ottobre 2026

È partita da piazza Palazzo di Città la protesta torinese promossa nell’ambito dello sciopero generale nazionale indetto da Usb. Ad aprire il corteo uno striscione con lo slogan: “Stop carovita, no alla guerra, no al riarmo. Noi produciamo ricchezza, voi ladri di futuro”. Alla manifestazione partecipano alcune migliaia di persone. Il percorso attraversa via Milano e prosegue lungo corso Giulio Cesare fino a piazza Derna, nella periferia nord del capoluogo piemontese.

La tensione si è fatta sentire già prima dell’avvio del corteo, quando due bidoni di letame sono stati rovesciati davanti all’ingresso del municipio di Torino, affacciato sulla piazza scelta dai manifestanti come punto di ritrovo. Il gesto ha segnato simbolicamente l’inizio di una giornata di protesta che mette al centro la contestazione del caro vita, delle spese militari e delle politiche di riarmo.

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