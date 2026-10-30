Attualità

Pil Italia invariato, crescita annuale allo 0,8%

I dati Istat: tutti i numeri della stima flash

di Martino Tursi - 30 Ottobre 2026

Il Pil italiano è fermo. La stima flash dell’Istat sul prodotto interno lordo nazionale riferisce che sul mese l’andamento è stazionario. Mentre, per quanto attiene al trend annuale, si registra una crescita dello 0,8% da qui alla fine del 2026. Il problema, in questo caso, è che la stima iniziale riferiva della possibilità di un aumento del pil pari all’1 percento. Si sono annullati, in pratica, gli aumenti del valore aggiunto registratosi nei servizi e nell’agricoltura con la diminuzione che invece ha interessato l’industria. Dal lato della domanda, vi è un contributo positivo della componente nazionale (al lordo delle scorte) e un apporto negativo della domanda estera netta.

LEGGI TUTTE LE NEWS DI ECONOMIA