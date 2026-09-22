Calderone: dati Inail su infortuni incoraggianti, ampliate le tutele

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Abbiamo fatto grandi investimenti per la prevenzione

di Askanews - 22 Settembre 2026

Roma, 22 set. (askanews) – I dati Inail sugli infortuni sono “un incoraggiamento a continuare a lavorare, mettendo in campo delle azioni specifiche che partano dalla prevenzione per poi migliorare anche non solo la comprensione delle norme, ma la fase di applicazione di tutte le prescrizioni in materia di sicurezza”. Lo ha sottolineato il ministro del Lavoro, Marina Calderone, a margine della presentazione della relazione annuale dell’Inail.

“Sta aumentando il numero degli occupati – ha detto – quindi, la platea dei lavoratori assicurati è molto più ampia. Una platea che in questo caso è resa ancor più omnicomprensiva dal fatto che abbiamo ampliato le tutele, ricomprendendo anche il mondo della scuola in tutte le sue accezioni e, soprattutto, anche mettendo in protezione i nostri giovani nei percorsi di accompagnamento alla conoscenza del mondo del lavoro, con l’alternanza scuola-lavoro. Insieme con l’Inail facciamo grossi investimenti in materia di prevenzione e cerchiamo di individuare le azioni per evitare che ci siano infortuni”.