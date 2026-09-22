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I profumi dell’autunno a tavola: dai funghi alla zucca tutti i piatti tipici della stagione

di Monica Marini - 22 Settembre 2026

Immagine generata con IA

Con l’arrivo dei primi freddi, la cucina si veste dei colori caldi e dei sapori avvolgenti della terra, regalandoci ricette tradizionali capaci di scaldare il cuore e il palato. Protagonista indiscussa di questo periodo è la zucca, regina di cremosi vellutate, gnocchi morbidi e ripieni ricchi come quelli dei classici tortelli mantovani. Accanto a essa spiccano i funghi porcini, che arricchiscono risotti mantecati all’onda e tagliatelle all’uovo tirate a mano, diffondendo in casa l’inconfondibile profumo del bosco.

I primi piatti lasciano poi spazio a zuppe contadine e minestroni a base di legumi e castagne, ideali per sfruttare al meglio i frutti autunnali dell’appennino. Non mancano i secondi piatti strutturati come spezzatini di carne, brasati al vino rosso e polenta fumante, perfetti per le domeniche in famiglia. Infine, il pasto si chiude in bellezza con i dolci tradizionali della vendemmia e della castagnatura, tra cui la schiacciata con l’uva, il castagnaccio e le caldarroste fumanti da sgranocchiare nelle serate più calde e conviviali.

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