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Caso Garlasco, a Lo stato delle cose un audio inedito di Andrea Sempio sul denaro e sulle indagini del 2017

Stando a quanto lasciato intendere dal Giletti, nell’intercettazione inedita sarebbe proprio Andrea Sempio a parlare del denaro

di Lino Sasso - 21 Settembre 2026

Un’intercettazione mai ascoltata prima di Andrea Sempio potrebbe riaccendere i riflettori sulle indagini del 2017 relative al delitto di Garlasco. L’audio esclusivo sarà al centro della nuova puntata de Lo Stato delle Cose, il programma condotto da Massimo Giletti, in onda questa sera su Rai 3. Al centro dell’approfondimento televisivo torna la questione del denaro che, secondo gli investigatori, potrebbe essere risultato centrale nella prima inchiesta su Sempio del 2017. Nonostante la recente archiviazione della posizione dell’ex procuratore aggiunto di Pavia Mario Venditti, inizialmente coinvolto per una presunta corruzione legata all’archiviazione di Andrea Sempio, l’ipotesi di reato è infatti rimasta in piedi. Evidentemente l’attenzione si è spostata su altre persone all’epoca coinvolte.

Nell’audio esclusivo Sempio parlerebbe del denaro

A suscitare particolare interesse sono le anticipazioni diffuse sui social dallo stesso Massimo Giletti. Stando a quanto lasciato intendere dal conduttore, nell’intercettazione inedita sarebbe proprio Andrea Sempio a parlare del denaro. Un elemento che potrebbe contribuire a chiarire alcuni aspetti ancora controversi della vicenda. Il contenuto integrale della registrazione non è stato ancora reso pubblico. Sarà dunque necessario attendere la messa in onda per conoscere le parole pronunciate da Sempio, il contesto della conversazione e gli eventuali riferimenti alle somme di denaro finite al centro degli accertamenti giudiziari.

Il caso Venditti e i soldi della famiglia Sempio

La nuova anticipazione arriva a pochi giorni dalla decisione del Gip di Brescia che, il 17 settembre, ha accolto la richiesta di archiviazione della posizione di Mario Venditti, escludendo il suo coinvolgimento nell’ipotizzato accordo corruttivo. L’inchiesta, tuttavia, non è conclusa. L’ipotesi di reato resta in piedi nei confronti di altre persone. Probabilmente, qualcuno tra gli uomini della Polizia Giudiziaria che nel 2017 erano coinvolti nelle indagini. Resta quindi da accertare se ci sia stato effettivamente un flusso di denaro e, in tal caso, quale sia stata la sua destinazione e per quale ragione siano state versate. Una questione sulla quale la nuova intercettazione annunciata da Giletti potrebbe offrire ulteriori elementi.

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