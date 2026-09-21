Cultura & Spettacolo

Torna Igorà e sfida l’intelligenza artificiale

di Nicola Santini - 21 Settembre 2026

Cinema e intelligenza artificiale aprono la quarta stagione di “Igorà – La piazza social di Radio1”, al via lunedì 21 settembre alle 15 su Rai Radio1 e RaiPlay Sound. Igor Righetti riparte con Pupi Avati, Massimiliano Caroletti, Eva Henger e Nadia Rinaldi, protagonisti di un confronto su uno dei temi che stanno attraversando il mondo dello spettacolo, il rapporto tra creatività e algoritmo.

Dal lunedì al venerdì, sempre in diretta, il programma ideato e condotto da Righetti racconterà social, intelligenza artificiale, fenomeni virali e nuovi linguaggi della Rete, seguendone le ricadute su costume, televisione, musica, cinema, cultura, lavoro e gossip. Al suo fianco torna Lorenzo Castelluccio, 24 anni, influencer e social media manager seguito da oltre un milione di follower, chiamato a portare in trasmissione il punto di vista della Generazione Z. Confermato anche Byron Righetti, bassotto pet influencer da 300 mila follower e mascotte del programma.

La quarta edizione introduce due nuovi appuntamenti. Il venerdì arriva “Algoritmo permettendo”, talk monografico dedicato a un tema di attualità affrontato con ospiti ed esperti. “AI o non AI?” metterà invece alla prova personaggi dello spettacolo e ascoltatori, chiamati a distinguere notizie, voci e dichiarazioni autentiche da quelle create o manipolate dall’intelligenza artificiale. Un gioco che porta in radio anche questioni sempre più concrete, dai deepfake alle truffe digitali. La regia è di Nino Giuliano.

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