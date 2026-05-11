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Internazionali Roma, oggi Sinner-Popyrin: orario e dove vederla

di Emily Gabrielli - 11 Maggio 2026

epa11276546 Jannik Sinner of Italy leaves the court after losing his semi final match against Stefanos Tsitsipas of Greece at the ATP Monte Carlo Masters tennis tournament in Roquebrune Cap Martin, France, 13 April 2024. EPA/SEBASTIEN NOGIER

Grande attesa agli Internazionali d’Italia 2026 per il ritorno in campo di Jannik Sinner, protagonista oggi del match valido per il terzo turno del Masters 1000 di Roma contro l’australiano Alexei Popyrin. La sfida andrà in scena sul Centrale del Foro Italico nel pomeriggio di lunedì 11 maggio e sarà trasmessa sia in tv che in streaming, anche in chiaro.

Oggi Sinner Popyrin: il match

Il numero uno azzurro arriva all’appuntamento dopo un esordio convincente contro Sebastian Ofner. Dopo aver usufruito del bye al primo turno, Sinner ha superato il tennista austriaco in due set con il punteggio di 6-3, 6-4, mostrando solidità e buona condizione sulla terra rossa romana. Per il campione italiano si tratta di un torneo particolarmente atteso, anche per il desiderio di ben figurare davanti al pubblico di casa.

Dall’altra parte della rete ci sarà un avversario da non sottovalutare. Popyrin ha infatti già sorpreso il tabellone eliminando Matteo Berrettini al primo turno e successivamente il ceco Jakub Mensik, autore nei mesi scorsi di una vittoria proprio contro Sinner nei quarti di finale del torneo di Doha. Il percorso dell’australiano ha quindi confermato il suo ottimo momento di forma.

L’incontro tra Sinner e Popyrin è programmato non prima delle ore 15. Si tratta del terzo match della sessione diurna sul campo Centrale e potrebbe quindi iniziare leggermente più tardi in base alla durata delle partite precedenti.

I precedenti tra i due sorridono al tennista italiano. Nei tre confronti disputati finora, Sinner conduce infatti per due vittorie a una. L’ultimo incrocio risale agli ottavi dell’Atp di Doha 2025, dove l’azzurro si era imposto in due set.

Per quanto riguarda la copertura televisiva, il match sarà trasmesso in diretta sui canali di Sky Sport e in chiaro su TV8. La sfida sarà disponibile anche in streaming tramite Sky Go, NOW e sulla piattaforma online di TV8.