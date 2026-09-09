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Iran, estesa la “zona vietata” nell’area dello Stretto di Hormuz

Teheran annuncia che il perimetro arriverà fino al Golfo di Oman

di Askanews -

Milano, 9 set. (askanews) – Le Guardie Rivoluzionarie iraniane affermano che una nuova “zona proibita” al largo dello Stretto di Hormuz si estenderà su parte del Golfo dell’Oman e oltre, aggiungendo che le sue coordinate esatte saranno annunciate in seguito. “Se una nave entra in questa zona senza previa autorizzazione, sarà soggetta a sanzioni. Ciò significa, ad esempio, che se in seguito desidera utilizzare lo Stretto di Hormuz o ricevere servizi, come assicurazioni o altri servizi correlati, ci asterremo dal fornirli”, ha dichiarato Hossein Mohebi, portavoce dei Guardiani della Rivoluzione.

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