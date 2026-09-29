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OpenAI sospende lancio di nuovo modello di IA per motivi di sicurezza

Gpt 6.1 Astra in grado si svolgere in modo autonomo compiti avanzati

di Askanews -

Milano, 29 set. (askanews) – OpenAI ha annunciato che non rilascerà il suo nuovissimo modello di intelligenza artificiale, Gpt 6.1 Astra, dopo che i test interni condotti hanno rivelato che non soddisfaceva gli standard di sicurezza. Il sistema era in grado di svolgere autonomamente attività come la navigazione sul web e l’utilizzo di app in modo più avanzato rispetto agli altri ed era pronto per essere integrato in ChatGpt.

La questione sicurezza è diventata prioritaria per tutti i big del settore, che si sono trovati concordi nel rallentare lo sviluppo della tecnologia, a causa di una serie di comportamenti anomali degli agenti Ai, che in alcuni casi hanno svolto i compiti assegnati agendo in modo imprevisto.

La notizia arriva un giorno prima che il gigante dell’IA ospiti a San Francisco la conferenza annuale degli sviluppatori nota come OpenAI DevDay, durante la quale l’azienda dovrebbe fare diversi annunci, anche se non è chiaro se tra questi ci sarà una nuova versione di Astra.

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