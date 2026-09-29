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Lindsay Clancy torna in tribunale dopo il processo nullo: cosa succede ora

di Francesca Petrosillo - 29 Settembre 2026

Lindsay Clancy è tornata in tribunale per la prima volta dopo il mistrial, dichiarato all’inizio di settembre. La 36enne del Massachusetts è accusata della morte dei suoi tre figli. La nuova udienza potrebbe essere decisiva per stabilire quale sarà il futuro del procedimento giudiziario.

Il precedente processo si è concluso il 4 settembre senza un verdetto. Dopo settimane di testimonianze e sette giorni di deliberazioni, infatti, la giuria non è riuscita a raggiungere una decisione unanime.

Lindsay Clancy, la difesa chiede di chiudere il caso

Gli avvocati di Lindsay Clancy stanno ora cercando di ottenere l’archiviazione delle accuse e hanno presentato diverse richieste alla corte. Tra queste c’è anche quella di approfondire il comportamento del giurato che ha impedito di raggiungere l’unanimità.

La procura della contea di Plymouth, invece, non ha ancora comunicato pubblicamente se intenda portare Clancy nuovamente a processo.

La donna si è dichiarata non colpevole di tre accuse di omicidio per la morte dei figli Cora, 5 anni, Dawson, 3, e Callan, di pochi mesi. I bambini sono morti il 24 gennaio 2023 nella casa della famiglia a Duxbury, vicino Boston.

Secondo l’accusa, quella stessa sera l’ex infermiera ha tentato di togliersi la vita. Le conseguenze del gesto l’hanno lasciata paralizzata e costretta su una sedia a rotelle.

Il ruolo della psicosi postpartum

Uno dei punti centrali del processo è stato lo stato mentale di Lindsay Clancy. La difesa ha sostenuto che la donna soffrisse di psicosi postpartum e fosse sottoposta a una terapia farmacologica eccessiva al momento della morte dei bambini.

I pubblici ministeri hanno invece sostenuto che Clancy fosse penalmente responsabile e consapevole della gravità delle proprie azioni.

Dopo il mistrial, alcuni giurati hanno raccontato che lo stallo sarebbe stato provocato dalla posizione di un solo componente della giuria. L’uomo, Michael Desronvil, ha però respinto le accuse, sostenendo di non aver avuto dubbi sulla propria valutazione del caso.

La battaglia legale dopo il mistrial

La difesa sostiene inoltre che un nuovo processo potrebbe violare il principio del double jeopardy, che impedisce in determinate circostanze di processare nuovamente una persona per lo stesso reato.

Gli avvocati hanno chiesto anche di conservare questionari, note della giuria e altri materiali relativi alle deliberazioni. Resta quindi da capire se Lindsay Clancy dovrà affrontare un secondo processo oppure se le richieste presentate dalla difesa cambieranno il corso del procedimento.

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